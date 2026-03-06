Barras femeninas ganan espacio en el fútbol colombiano y enfrentan el machismo

Con un bombo, Valeria González marca el ritmo de los cánticos de una inusual barra femenina en un estadio de Colombia, donde grupos de aficionadas se organizan para desterrar el machismo del fútbol. “¡Uno, dos, tres!”, grita y va contando hasta once en honor al nombre de su equipo durante un partido en Manizales (centro), rodeada de mujeres que aspiran un día a festejar y asistir sin miedo a los templos del balompié. Al ritmo de González, de 27 años, cantan miles de hombres y mujeres hinchas del Once Caldas en el estadio Palogrande. En la barra femenina la respaldan compañeras de las Futboleras y Fortineras, integradas por unas 40 mujeres del club campeón de la Copa Libertadores en 2004. “Estudié arquitectura, pero a mi abuelita siempre le digo que cuando le pregunten ‘¿qué hace su nieta?’ diga que yo soy barrista porque lo de arquitecta es un hobby”, dice González a la AFP antes de entrar al partido de la liga local armada con gigantescas banderas del Once que cuida como un tesoro. En medio de la fiesta de instrumentos y banderas, algunas hinchas dicen a la AFP haber sido víctimas de actos abusivos, por lo que su objetivo es construir un espacio seguro, en línea con iniciativas presentes en Brasil y en Chile. Entérese: Cuidado con sus uñas: Invima prohibió la venta de más de 130 esmaltes por tener sustancias cancerígenas

Mujeres en las barras, la lucha por cambiar el machismo en las tribunas

En Colombia existen una decena de estos grupos desde 2004 que apoyan clubes como Independiente Medellín, Deportivo Pereira, América de Cali y Santa Fe. La médica Natasha Peláez encontró respaldo en estas agrupaciones luego de denunciar que un fanático del club la tocó sin su consentimiento. “Me uní a las Futboleras y me fui ganando un espacio dentro de la barra, sentí que por fin pertenecía a algo”, afirma. Desde la conformación de la barra han intentado cambiar la mentalidad de los hombres y detener prácticas como la utilización de sus parejas para entrar objetos -muchas veces armas o drogas- a los estadios escondidos en sus partes íntimas. También promueven un cambio en los cánticos. Rechazan, por ejemplo, la expresión “puta de cabaret” usada por los hinchas del Once para insultar a los jugadores rivales.

Esos dichos “los reemplazamos con frases más neutrales, porque podemos alentar con la misma pasión sin insultar nuestro género”, cuenta Maria José García, integrante de Fortineras. También alientan al equipo de la liga femenina, donde el ambiente en las gradas suele ser mucho menos hostil.