Así han transcurrido las horas en Nacional tras la eliminación de la Sudamericana: ¿se va Arias o no?

La noche en que Atlético Nacional quedó fuera de la Copa Sudamericana no terminó cuando el árbitro pitó el final. En realidad, apenas comenzaba otra historia. Una más silenciosa, cargada de reuniones, rumores y decisiones difíciles. En el centro de todo estaba Diego Arias. En cuestión de horas, el ambiente alrededor del club se llenó de versiones. Algunos medios y las redes sociales aseguran que la decisión ya está tomada: el técnico no continuará al frente del equipo profesional, dicen. La noticia corre con la velocidad de las derrotas dolorosas, esas que parecen exigir respuestas inmediatas. Pero dentro del club la historia es otra.

Tras el partido, Arias terminó golpeado anímicamente. El impacto de la eliminación fue evidente y, en medio de ese estado, puso verbalmente su continuidad a disposición de la dirigencia. No fue una renuncia formal. Fue más bien el gesto de un entrenador consciente del momento que vive el equipo y de la presión que lo rodea. En Guarne, sede administrativa y deportiva del club, comenzaron entonces las conversaciones. Hubo reuniones largas, reflexivas. En ellas se reconoció algo que en el fútbol no siempre se admite con facilidad: que Arias no era el único responsable de lo ocurrido. Por eso, la directiva tomó una postura clara: no actuar con apresuramiento. Mientras tanto, el técnico también enfrenta una batalla personal. Arias no está dispuesto a que la situación termine afectando a su familia. El desgaste emocional que rodea al cargo empieza a sentirse más allá del campo de juego. Y aunque en Nacional no quieren que se vaya, saben que la decisión final también pasa por él. De hecho, dentro de la institución valoran profundamente su trabajo. Tanto así que, incluso si deja la dirección técnica del plantel profesional, la intención sería reubicarlo dentro del club. Consideran que su aporte ha sido valioso y que su conocimiento de la estructura deportiva no debería perderse. La situación llegó rápidamente al vestuario. Los jugadores supieron del ofrecimiento de Arias y reaccionaron con un mensaje claro: respaldo total. Para ellos, este es un momento en el que el grupo necesita estar más unido que nunca. El objetivo inmediato es uno solo: sacar adelante el título de Liga. Y así se lo expresaron a la dirigencia. Ese respaldo interno contrasta con el malestar que se siente afuera. La afición, golpeada por otra eliminación internacional, exige respuestas. Y en medio de esa presión, el club analiza todos los escenarios posibles.

Por eso, aunque todavía no hay un comunicado oficial, Nacional empezó a reactivar contactos con algunos entrenadores. No es una decisión tomada, pero sí una puerta que permanece entreabierta. Uno de los nombres que vuelve a aparecer es el de Reinaldo Rueda. El experimentado técnico ya había sido contactado meses atrás. En ese momento prefirió no aceptar. Venía de la dura eliminación de Honduras en el camino al Mundial y consideró que no era el momento adecuado para asumir un nuevo reto. Hoy su nombre vuelve a estar sobre la mesa, aunque nadie sabe aún si estaría dispuesto a escuchar una nueva propuesta. En esa lista también apareció en su momento Santiago “Sachi” Escobar. Sin embargo, una recaída en su salud frenó esa posibilidad. Si actualmente su condición es favorable y dependiendo de lo que ocurra con Rueda, su nombre podría regresar al radar verdolaga. Mientras tanto, la vida deportiva del equipo no se detiene. Por ahora, y salvo que el club anuncie lo contrario, Diego Arias sigue al frente de los entrenamientos. Todo indica que será él quien dirija este sábado en el estadio Cincuentenario, en el partido frente a Águilas. No es una situación sencilla. La presión existe, el inconformismo también. Pero dentro del club entienden que cambiar de técnico podría ser una solución... aunque no necesariamente la única.