Colombia está entre los países de América Latina con la inflación más alta; este es el panorama

La inflación en América Latina continúa siendo uno de los principales retos económicos de la región. Aunque algunos países han logrado moderar el aumento de precios, otros enfrentan tasas de dos dígitos que reflejan desequilibrios internos y vulnerabilidad frente a los choques externos.
En el caso de Colombia, el panorama inflacionario volvió a encender las alertas. Según el Dane, la inflación de octubre cerró en 5,51%, lo que confirma una tendencia ascendente que se mantiene desde junio, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicó en 4,82%. Con este resultado, octubre se consolida como el mes con la inflación más alta de 2025.
Entre tanto, en julio la cifra fue de 4,90%, en agosto subió a 5,10% y en septiembre alcanzó 5,18%, lo que evidencia un aumento sostenido mes a mes. Este comportamiento aleja cada vez más el dato del rango meta de 3% fijado por el Banco de la República, reduciendo el margen de maniobra del emisor frente a su política monetaria en los próximos meses.
