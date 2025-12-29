Juzgado dejó en libertad a tres implicados en fracasado contrato de reparación de helicópteros militares

La jueza 131 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá decidió no imponer medida de aseguramiento intramural contra los capturados por el presunto caso de corrupción en el contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército, una investigación que sigue en curso y que dejó a los procesados en libertad mientras avanzan las actuaciones judiciales.
La determinación judicial benefició a Hugo Alejandro Mora Tamayo, exfuncionario de la Secretaría General del Ministerio de Defensa; a Diego Alejandro Manrique Cabezas, exasesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de esa cartera; y al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, oficial de la Brigada de Aviación Nº 32 del Ejército Nacional, quienes continuarán vinculados al proceso penal.
Durante la audiencia, la Fiscalía expuso que la investigación se centra en presuntas irregularidades detectadas en el contrato 012 de 2024, suscrito el 31 de diciembre de ese año entre el Ministerio de Defensa y la empresa extranjera Vertol Systems Company Inc., por un valor de 32,4 millones de dólares, cuyo objeto era el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros MI-17 en sus distintas versiones.
Según la tesis del ente acusador, en la estructuración y ejecución del contrato se habrían presentado decisiones administrativas que derivaron en riesgos para los recursos públicos, entre ellas la modalidad de contratación directa, la flexibilización de requisitos técnicos y financieros, y la aprobación de modificaciones contractuales que cambiaron la forma de pago originalmente pactada.