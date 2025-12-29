Traslado de oficiales que han estado en investigaciones contra Papá Pitufo despierta polémica en la Policía

Un momento de tensión se estaría viviendo internamente en la Policía Nacional, pues pese a que su director es el único que sobrevive en medio de los últimas modificaciones de Gustavo Petro a la cúpula militar, si hubo otros movimientos en las áreas de inteligencia.

De acuerdo con una resolución firmada el pasado 22 de diciembre y que fue conocida por el diario El Tiempo, de nueve traslados de oficiales de la Policía, cuatro que eran de direcciones de inteligencia pasaron a zonas de alto conflicto y en donde hay alta presencia de grupos al margen de la ley.

Lea también: Hijo de “Papá Pitufo” quedó libre en proceso por intento de feminicidio en Cartagena; Fiscalía apeló la decisión

En la lista de estos movimientos está el mayor Kevin Castaño Flórez, quien pasará de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol al Departamento de Policía de Arauca y la mayor Lorena Marcela Fonseca López pasará de la Dirección de Inteligencia al Departamento de Policía Guainía

El mayor Edwin Apolinar Grimaldo también deja la Dirección de Inteligencia Policial y pasa al Departamento de Policía Norte de Santander y el mayor Fabián Chávez Herreño deja la Dirección de Inteligencia Policial- Seccional Policía Metropolitana de Bogotá, para hacer parte del Departamento de Policía Norte de Santander.

Aunque desde la dirección de la Policía se le indicó al medio anteriormente citado que dichos traslados obedecen a “necesidades del servicio”, otras fuentes de la Policía le mencionaron a ese mismo diario que temen a represalias y otras medidas similares en contra de funcionarios que participaron en la investigación de la infiltración de Diego Marín, alias Papá Pitufo, en la Aduanera y la Policía Fiscal.