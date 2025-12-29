x

Multa económica y suspensión del estadio: se conocen las sanciones al DIM y Atlético Nacional por los desmanes en la final de la Copa BetPlay

La Dimayor publicó una resolución con las sanciones para el Independiente Medellín y el Club Atlético Nacional por lo ocurrido antes de la premiación de la Copa que se definió en el Atanasio Girardot.

  • La final de la Copa BetPlay entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional terminó en desmanes entre las dos barras. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
    La final de la Copa BetPlay entre Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional terminó en desmanes entre las dos barras. Foto: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

29 de diciembre de 2025
bookmark

El máximo ente del fútbol profesional colombiano, Dimayor, emitió la resolución con las sanciones a los clubes Deportivo Independiente Medellín (DIM) y Atlético Nacional, quienes protagonizaron la final de la Copa BetPlay el pasado 17 de diciembre.

Lo que inició como una fiesta en la ciudad donde, luego de más de 20 años, los dos clubes de la capital antioqueña volvían a protagonizar una final en Colombia, terminó en lamentables hechos que aterrorizaron a familias y demás hinchas que fueron a disfrutar del espectáculo del fútbol.

Lea también: De la alegría al “pánico”: así fue la batalla campal que empañó la final de la Copa entre DIM y Nacional

Tras el pitazo final del árbitro Wilmar Roldán de un partido que terminó 0-1 a favor de Atlético Nacional y que por ende le daba el título al cuadro verdolaga, los hinchas del DIM en medio de su furia por un nuevo subcampeonato en este 2025 del Poderoso, empezaron a arrojar las vallas de seguridad que separaban lasa gradas de la cancha y comenzaron a invadir el terreno de juego, impidiendo la premiación y la celebración de los dirigidos por Diego Arias.

En medio de la ya escandalosa reacción de los hinchas poderosos, integrantes de la barra Los del Sur, de Atlético Nacional, en respuesta a la invasión del campo ingresaron a la cancha y comenzaron a agredir a sus pares de la Rexixtenxia Norte, forma como se hace llamar la barra del DIM. Esto desencadenó una batalla campal en pleno terreno de juego del Atanasio Girardot.

Los disturbios dejaron un saldo de 59 heridos, incluyendo 7 policías, además de daños materiales en el escenario deportivo, daños a las móviles del canal de televisión Win Sports y agresiones e intimidaciones a periodistas del canal Telemedellín.

Las sanciones de Dimayor al DIM y Atlético Nacional

Ante estos hechos, la Dimayor a través de la Resolución 134 de 2025 estableció que el Deportivo Independiente Medellín será acreedor de una suspensión total de la plaza de 6 fechas, la cual deberá cumplirse en cualquier estadio donde el Poderoso oficie como local.

Además, recibirá una sanción de tres millones novecientos catorce mil seiscientos veinticinco pesos ($3.914.625) equivalente a 11 salarios mínimos legales del 2025.

Por otra parte, para el Club Atlético Nacional aplica la misma multa económica, pero la suspensión total sobre la plaza será de 3 fechas, la mitad de la dada al DIM.

Ambos clubes fueron encontrados responsables de las conductas de actos de violencia contra personas y cosas, lanzamiento de objetos e invasión del terreno de juego y empleo de objetos inflamables, pues el uso de la pólvora también fue castigado por la Dimayor.

Aunque ambos equipos reciben la misma sanción económica, para el DIM se aplica mayor suspensión de la plaza debido a que, para el Comité Disciplinario, las medidas aplicadas por quien oficiaba de local fueron insuficientes como el uso de vallas sencillas en lugar de dobles solicitadas por la policía, por lo que como organizador del evento, hay responsabilidad adicional la gravedad de las lesiones reportadas en el contexto de sus tribunas y controles.

Las dos sanciones pueden ser apeladas, sin embargo, las sanciones económicas deben cancelarse a la Dimayor dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del castigo.

Siga leyendo: 59 heridos, incluidos siete policías, tras violentos disturbios en la final Nacional vs. Medellín

