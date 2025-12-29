URGENTE: Petro decreta alza del 23,78% para el salario mínimo en 2026, ¿en cuánto quedó?

Este lunes 29 de diciembre, a las 7:00 de la noche, el presidente Gustavo Petro anunció oficialmente el incremento del salario mínimo para 2026. Lo hizo en alocución presidencial, transmitida por canales públicos y privados, luego de que fracasara la negociación en la mesa de concertación.
El mandatario venía anticipando el anuncio desde días atrás y lo presentó como un paso hacia lo que ha denominado un “salario mínimo vital”, una figura que, según su visión, debe garantizar condiciones de vida dignas a los trabajadores colombianos.
“Esta noche, el país habla de salario vital. Una apuesta por la dignidad del trabajo y el bienestar de quienes sostienen a Colombia”, afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, antes conocerse la decisión.
