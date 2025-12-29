¿Cúpula con “la mano amarrada”? Alertas tras relevo militar de Petro

Las Fuerzas Militares de Colombia estarán a cargo de un oficial muy cercano al presidente Gustavo Petro y a los procesos de negociación con los grupos criminales, tras el reciente anuncio de los relevos en la dirección castrense.
La nueva cúpula la encabeza el general Hugo López Barreto, quien estará al frente del Comando General de las FF.MM. (venía de ser el subcomandante); su jefe de Estado Mayor Conjunto será el vicealmirante Harry Reyna Niño.
La comandancia del Ejército la tendrá el general Royer Gómez Herrera; el subcomandante será el general Jaime Alonso Galindo. A la Fuerza Aeroespacial llegará el general Carlos Silva Rueda, y el subcomandante será el general Alfonso Lozano Ariza.
La Presidencia ratificó en sus cargos al almirante Juan Rozo Obregón, comandante de la Armada; y al general William Rincón Zambrano, director de la Policía.
El general Hugo López es un oficial de confianza de Petro, quien ya lo había nombrado como miembro de la delegación del Gobierno en la fracasada mesa de paz con el ELN.
López no es ajeno a estos temas relacionados con las negociaciones con grupos criminales, pues en el pasado fue el jefe del Comando Conjunto Estratégico de Transición, una unidad creada dentro de las FF.MM. después de los diálogos con las Farc en Cuba, para “planear, coordinar y direccionar las capacidades de las Fuerzas Militares en lo concerniente a la terminación de conflictos e implementación de los acuerdos de paz”, según la descripción oficial.