Colombia descendió 5 puestos en ranking de transición energética en el último año

Colombia tiene un problema de ritmo en su transición energética, porque, mientras el mundo invierte cifras récord en dicha transición, con $3,3 billones de dólares, según el último reporte global del Foro Económico Mundial; el país retrocedió ocho posiciones en cuatro años dentro del ranking que mide qué tan preparadas están las naciones para dejar atrás los combustibles fósiles. El dato lo confirma el Índice de Transición Energética 2026 (ETI), elaborado por el Foro Económico Mundial junto con Accenture. El estudio analiza a 120 países y Colombia aparece en el puesto 43, con una calificación de 60,2 puntos. La cifra supera el promedio mundial, que se ubica en 57,3 puntos. Pero en 2022 el país estaba en el puesto 35. Frente al 2025, Colombia descendió cinco posiciones, cuando ocupó la casilla 38 del raking, con 61,3 puntos. Asimismo, el índice divide el desempeño de cada nación en dos grandes bloques. El primero mide qué tan seguro, equitativo y sostenible es el sistema energético hoy. Ahí Colombia saca un 66,6, una nota alta. El segundo bloque mide la preparación para sostener ese progreso en el futuro, a través de política pública, capital e innovación. Ahí la nota cae a 50,6. La brecha entre ambos números explica el retroceso de Colombia, que tiene un sistema eléctrico limpio, pero las condiciones para mantenerlo y expandirlo se están debilitando.

El motor que sí funciona: el salto en energías limpias

No todo es mala noticia en el reporte del Foro Económico Mundial, ya que Colombia registró una de las mayores ganancias del mundo en la dimensión de energías limpias, con un crecimiento del 13,9%. El avance lo explica principalmente la energía hidroeléctrica, junto con la expansión de nueva capacidad renovable. El informe ubica a Colombia en el grupo de países que más mejoraron en esta categoría, junto a Paraguay y Singapur. Según el reporte, es la prueba de que el país tiene una matriz eléctrica estructuralmente limpia, gracias al peso histórico del agua en la generación de electricidad. El reto, dice el reporte, ya no es generar energía limpia. Es todo lo que viene después, conectarla, transportarla y sostenerla en el tiempo.

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Los puntos débiles: equidad rural y plata para invertir

El reporte también señala dónde el país perdió terreno, y son frentes que golpean directamente a las comunidades más alejadas de las ciudades. Por ejemplo, Colombia retrocedió 1,2% en la dimensión de equidad. Esto se explica por dos problemas. El primero tiene que ver con acceso rural, ya que persisten zonas del país sin conexión eléctrica confiable. El segundo está relacionado con la cocción limpia, debido a que la cobertura de tecnologías limpias para cocinar en el campo avanza más lento de lo necesario, un asunto que afecta directamente la salud pública.La plata se está poniendo más cara A nivel global, la preparación para la transición energética cayó por primera vez en más de una década. La razón del Foro Económico Mundial es que el costo del capital subió y la incertidumbre política aumentó en buena parte del mundo. Para Colombia esto se traduce en mayor dificultad para atraer la inversión que necesita modernizar las redes eléctricas y ampliar la infraestructura de transporte de energía. América Latina, en conjunto, cayó 0,5% en su puntaje promedio, arrastrada por un debilitamiento en regulación, infraestructura e innovación. Entérese: Colombia quedará “a mitad de la meta” de energías renovables en el Gobierno Petro: Ser Colombia

La advertencia desde el gremio energético

Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, gremio que reúne a los generadores de energía en Colombia, salió a explicar el retroceso en un hilo publicado en X. Gutiérrez recordó que Colombia pasó del puesto 35 al 43 entre 2022 y 2026, dentro de una lista de 120 países. Para ella, la fortaleza del país sigue intacta, una matriz eléctrica mayoritariamente hídrica y de bajas emisiones, pero el informe enciende alertas que no se pueden ignorar como “menor estabilidad regulatoria, más obstáculos para ejecutar proyectos y riesgos crecientes para la seguridad energética”. La dirigente gremial insistió en que el reto ya no es demostrar que el país tiene potencial renovable, sino en garantizar energía 24 horas al día, los 7 días de la semana, mientras la demanda crece a ritmo récord y varios proyectos estratégicos siguen retrasados. Según Gutiérrez, “solo el 24% de los países del mundo logró mejorar al mismo tiempo en seguridad energética, sostenibilidad y equidad”, lo que confirma que la transición se volvió más compleja para todos, no solo para Colombia. Asimismo, Gutiérrez citó un dato clave del informe global, por primera vez en más de una década, la preparación mundial para la transición retrocedió 0,8%. Las causas son la incertidumbre regulatoria, los problemas de financiamiento, los rezagos en infraestructura y las trabas para ejecutar proyectos. La seguridad energética fue, de hecho, la única dimensión que empeoró a nivel global, impulsada por una caída del 3% en la confiabilidad de los sistemas eléctricos. En contexto: Gobierno cambiará subsidios por paneles solares: ¿qué pasará con la energía de los estratos 1, 2 y 3?

¿Qué sigue para la energía colombiana?