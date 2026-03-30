Dueños de Google, Meta y Amazon están comprando los medios de comunicación, ¿qué hay detrás?

La forma en cómo funcionan los medios de comunicación a nivel global atraviesa una transformación de fondo donde el poder ya no lo tienen los poderosos tradicionales, sino una nueva élite tecnológica a cargo de las grandes empresas tecnológicas como Google, Meta, Amazon y Oracle.
Según el reciente reporte de la organización MediaJustice, este fenómeno de “captura mediática” está redefiniendo quién cuenta las historias y, por ende, quién controla el futuro de la narrativa pública.
Es decir, este informe revela que las grandes compañías tecnológicas, conocidas como las Big Tech, han desarrollado una estrategia sistemática para apoderarse del ecosistema informativo, especialmente en Estados Unidos.
Esto lo hacen a través de tres mecanismos: la compra directa de medios, la creación de dependencia financiera en las redacciones y el control de las plataformas digitales donde la mayoría de los ciudadanos se informa hoy como YouTube, Facebook, X, WhatsApp e Instagram.
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El documento, titulado Media Capture: Who Controls the Story Controls the Future, es, según sus propios autores, “una herramienta de organización” dirigida a comunidades, activistas y periodistas que necesitan entender por qué el sistema informativo no cubre con honestidad los conflictos que los afectan directamente.