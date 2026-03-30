Dueños de Google, Meta y Amazon están comprando los medios de comunicación, ¿qué hay detrás?

La forma en cómo funcionan los medios de comunicación a nivel global atraviesa una transformación de fondo donde el poder ya no lo tienen los poderosos tradicionales, sino una nueva élite tecnológica a cargo de las grandes empresas tecnológicas como Google, Meta, Amazon y Oracle. Según el reciente reporte de la organización MediaJustice, este fenómeno de “captura mediática” está redefiniendo quién cuenta las historias y, por ende, quién controla el futuro de la narrativa pública. Es decir, este informe revela que las grandes compañías tecnológicas, conocidas como las Big Tech, han desarrollado una estrategia sistemática para apoderarse del ecosistema informativo, especialmente en Estados Unidos. Esto lo hacen a través de tres mecanismos: la compra directa de medios, la creación de dependencia financiera en las redacciones y el control de las plataformas digitales donde la mayoría de los ciudadanos se informa hoy como YouTube, Facebook, X, WhatsApp e Instagram. Puede leer: La mala hora de las redes sociales: condenan a Meta y YouTube por adicción de una joven El documento, titulado Media Capture: Who Controls the Story Controls the Future, es, según sus propios autores, “una herramienta de organización” dirigida a comunidades, activistas y periodistas que necesitan entender por qué el sistema informativo no cubre con honestidad los conflictos que los afectan directamente.

Billonarios de Silicon Valley compran la agenda informativa en Estados Unidos

El caso más ilustrativo del informe es el de Larry Ellison, fundador de Oracle. Su empresa financia la adquisición de Paramount, propietaria de la cadena de televisón CBS, por parte de Skydance Media, una compañía dirigida por su hijo, David Ellison, en una operación valorada en 8.000 millones de dólares. Como condición para la aprobación regulatoria ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, Skydance se comprometió a revisar de forma integral la línea editorial de CBS y a eliminar sus programas de diversidad, equidad e inclusión. La consecuencia editorial fue inmediata, en octubre de 2025, Paramount Skydance adquirió The Free Press, un medio digital de línea conservadora, y designó a su fundadora, Bari Weiss, como directora de CBS News. “Weiss ha construido su marca desestimando las preocupaciones sobre el racismo sistémico y atacando los programas de diversidad”, señala el informe, advirtiendo que esa postura editorial definirá qué historias se cuentan y cuáles se silencian. Pero Ellison no se detiene ahí. En febrero de 2026, Paramount Skydance presentó una oferta hostil de adquisición por Warner Bros. Discovery, que incluyó CNN y HBO, por aproximadamente 108.000 millones de dólares. Y ya es un hecho, el pasado 27 de febrero, Paramount confirmó que comprará Warner Bros, tras un acuerdo que supera los $413 billones, y se dio tras una dura guerra de ofertas entre Paramount Skydance y Netflix. Con esta operación, la plataforma de streaming se haría con un inmenso catálogo de películas y con la aplicación HBO Max. Así las cosas, la familia Ellison controlaría uno de los portfolios mediáticos y tecnológicos más grandes jamás ensamblados por una sola familia. Entérese: Adiós a las plataformas separadas: Paramount+ y HBO Max se integrarán en un solo servicio de streaming

Bezos, Benioff y el patrón de control editorial en los grandes periódicos de EE. UU.

Jeff Bezos, fundador de Amazon, compró el Washington Post en 2013 por 250 millones de dólares. Durante sus primeros años fue elogiado por rescatar el diario de la quiebra. Ese consenso se fracturó. En 2024, Bezos bloqueó el respaldo presidencial del periódico a Kamala Harris, aportó un millón de dólares al fondo de inauguración de Donald Trump y contrató tres columnistas de perfil conservador que habían aparecido regularmente en paneles del canal de televisión Fox News, conocido por su marcada agenda republicana o de derecha. El desenlace llegó en febrero de 2026, cuando el Post despidió a más de 300 periodistas, casi el 30% de su plantilla total, cerró su sección de deportes y redujo drásticamente la cobertura local e internacional. Su tráfico digital cayó cerca del 50% en tres años. “Eso es lo que parece en la práctica la propiedad de un oligarca tecnológico”, concluye el informe. Por su parte, Marc Benioff, CEO de Salesforce, adquirió la revista Time en 2018 por 190 millones de dólares. Y Patrick Soon-Shiong, multimillonario del sector biotecnológico, compró el Los Angeles Times. El patrón se repite en estos empresarios que tienen liquidez tecnológica frente a deuda mediática. Es decir, los multimillonarios del sector tecnológico adquieren canales de televisión, periódicos y plataformas digitales para decidir qué se informa, a quién y cómo en Estados Unidos.

La cara de los empresarios tecnológicos que compras medios de comunicación.

Por qué los medios tradicionales se rinden ante el dinero de las Big Tech

El informe identifica dos condiciones estructurales que explican la velocidad de estas adquisiciones. Primero, las empresas tecnológicas acumulan reservas de capital sin precedentes. La capitalización bursátil conjunta de las denominadas “Siete Magníficas”, que son Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla, supera el PIB de la Unión Europea. Oracle, sola, alcanzó una capitalización de 858.000 millones de dólares en octubre de 2025. Segundo, los medios tradicionales están ahogados en deuda. Paramount acumulaba 14.600 millones de dólares en pasivos antes de la fusión, y las principales agencias de calificación rebajaron su deuda a la categoría de junk (bonos basura) en 2024. “El patrón es sencillo, los oligarcas tecnológicos tienen el dinero, los medios lo necesitan, y el precio del rescate es el control editorial”, resume el documento. Puede leer: ¿Estamos viviendo una nueva burbuja? Fiebre por la IA alteró las cuentas de empresas y bolsas de valores

Google y Meta financian redacciones que deberían investigarlos: la trampa del periodismo dependiente

La captura de estos grandes tecnológicos no siempre requiere compra directa de un medio de comunicación. El informe dedica un capítulo completo a lo que denomina “poder blando” sobre los medios. En otras palabras, estas empresas tecnológicas financian, hacen alianzas con inteligencia artificial y generan dependencia financiera progresiva. Por ejemplo, Google y Meta han distribuido fondos directamente a cientos de redacciones en Estados Unidos. El Meta Journalism Project aportó 30 millones de dólares a 559 medios entre 2018 y 2022. El Google News Initiative ha financiado más de 450 salas de redacción en el mundo. Cuando California intentó, en 2024, reemplazar esa financiación voluntaria con un impuesto obligatorio a las plataformas, Google bloqueó los sitios de noticias californianos en su motor de búsqueda y amenazó con retirar su financiación directa. La ley fue retirada. “En los años 70, las tabacaleras eran los principales anunciantes de los periódicos estadounidenses. La relación financiera hacía que los diarios se demoraran en publicar historias sobre los riesgos del tabaco para la salud”, recuerda el informe, citando al académico Ben Bagdikian. Al final del capítulo, MediaJustice propone una analogía: la financiación tecnológica crea el mismo incentivo para el silencio. En contexto: Unión Europea investiga a Google por posibles abusos en el entrenamiento de su IA

Línea de tiempo de la captura de medios de comunicación.

Acuerdos de IA entre medios y big tech: el nuevo negocio que compromete la independencia periodística

El informe documenta una dimensión adicional de esa dependencia, se refiere a los acuerdos de licencia de contenidos para entrenar modelos de inteligencia artificial. Prácticamente todos los grandes grupos editoriales de Estados Unidos han firmado al menos un contrato de este tipo con una compañía de IA. El New York Times demandó a OpenAI en 2023 por infracción de derechos de autor, mientras el caso sigue pendiente de resolución judicial, pero en 2025 firmó un acuerdo con Amazon para licenciar su contenido editorial al entrenamiento de modelos de IA. News Corp, propietaria del Wall Street Journal, el New York Post y Fox News, demandó a Perplexity AI por usar su contenido sin compensación y ese mismo año suscribió un acuerdo de 250 millones de dólares con OpenAI, calificándola públicamente como “una empresa con principios”. El documento es explícito sobre el impacto: “Los medios más pequeños, incluida la prensa negra y étnica, no tienen bibliotecas de contenido lo suficientemente valiosas para exigir tarifas de licencia a las empresas de IA. Reciben la pérdida de tráfico sin el pago”.

Algoritmos, redes sociales y el control de la distribución informativa en la era digital

MediaJustice también revela el tercer mecanismo de captura que opera en el negocio de la distribución de contenidos e información en internet. Por ejemplo, en 2025, las redes sociales superaron a la televisión como principal fuente de noticias en Estados Unidos por primera vez en la historia. Facebook alcanza 3.070 millones de usuarios mensuales. La suma de los grandes sitios de noticias, CNN, New York Times, Fox News, apenas llega a 964 millones de visitantes mensuales. “Las plataformas no solo compiten con los medios tradicionales por la atención. Operan en una escala completamente diferente. Y esa escala es lo que otorga a los oligarcas tecnológicos su apalancamiento”, sostiene el informe. En enero de 2025, Mark Zuckerberg anunció el fin de la verificación de datos en Facebook e Instagram, describiendo ese mecanismo como “demasiado sesgado políticamente”. Por su parte, Elon Musk suspendió a periodistas y críticos en X sin explicación pública. Oracle, a través del nuevo consorcio que gestiona TikTok en Estados Unidos, controla directamente el almacenamiento de datos y el algoritmo de la plataforma para sus 170 millones de usuarios estadounidenses. Días después del cierre del acuerdo, usuarios reportaron que TikTok parecía suprimir contenido crítico hacia Trump y el servicio de inmigración ICE. Paralelamente, las búsquedas con resúmenes generados por IA de Google redujeron el tráfico a sitios de publicaciones en un 25% estimado durante 2025. Solo el 8% de los usuarios hace clic en la fuente original tras ver un resumen automatizado. En ese contexto, El Huffington Post perdió el 50% de su tráfico web directo en tres años. Business Insider registró una caída del 55% y despidió al 21% de su plantilla. Le puede interesar: Jurado en EE. UU. concluyó que Elon Musk sí engañó a los accionistas de Twitter

Qué significa la captura mediática para la cobertura de comunidades vulnerables