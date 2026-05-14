Gobierno Petro no invitó al registrador a reunión con observadores internacionales, ¿qué hay detrás?

La Casa de Nariño recibió con bombos y platillos a los observadores internacionales para las elecciones presidenciales. Sin embargo, no invitaron a la reunión al registrador Hernán Penagos, quien se pensaría que es un actor clave en un encuentro de este nivel.
La relación entre Penagos y el Gobierno se ha puesto cada vez más tensa, ante los señalamientos —sin pruebas— por parte de Petro de que el software electoral y el código fuente no son lo suficientemente transparentes.
Ante esto, el registrador dijo en entrevista con EL COLOMBIANO que entregarle a alguien ese código fuente, como pide el Gobierno, es como “entregar la clave de la bóveda del Banco de la República” o las llaves de la propia casa.
En el encuentro participaron el presidente Petro, el ministro del Interior Armando Benedetti, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cristian Quiroz, el encargado de Negocios de Estados Unidos en Colombia y la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.