A 15 días de votaciones, prenden alarmas y cabecilla de ‘Calarcá’ aparece promoviendo a Cepeda

Tan solo faltan 16 días para que el país vote en la primera vuelta de las elecciones para elegir al próximo presidente de Colombia y varias instituciones, así como personajes de la política, han prendido las alarmas sobre riesgo electoral en al menos 104 municipios. Incluso, se conoció un audio en el que se le escucha a un criminal de las llamadas disidencias de las Farc decir: “Ojalá gane el compañero Cepeda, juepuerca, porque ahí si los vamos a apretar 4 años”. Señalamientos por proselitismo político de parte de funcionarios públicos también han colmado las redes sociales. La discusión volvió a escalar luego de que ayer, durante la reunión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, realizada en Manizales, el ministro del Interior Armando Benedetti, rechazara los señalamientos sobre participación del Gobierno en campaña, pues aseguró que el Ejecutivo “no está haciendo campaña”. Una reunión sobre garantías electorales en la cual, llamó la atención, no invitaron al registrador Hernán Penagos a pesar de estar allí varios invitados internacionales. Tan solo quedan dos semanas para los comicios. Mientras los candidatos recorren el país en plena campaña presidencial, el tiempo apremia y el miedo parece comenzar a dibujar el panorama electoral, impulsado por las denuncias de presiones al electorado en distintas regiones, especialmente en las zonas más apartadas del país. EL COLOMBIANO seleccionó cinco casos que han encendido las alertas de cara a esta primera vuelta, que se llevará a cabo este domingo 31 de mayo.

1. Las alarmas de la MOE

La Misión de Observación Electoral (MOE) reportó un aumento de municipios catalogados en riesgo extremo de cara a la jornada presidencial y advirtió que el escenario actual está marcado por violencia, presión de grupos armados, circulación de desinformación y ataques digitales. Alejandra Barrios, directora de esta entidad, aseguró en entrevista con Semana que “en municipios y departamentos está la utilización de recursos ilegales, el tema de la compra de votos, del ofrecimiento de bienes y servicios del Estado para que se vote por determinadas candidaturas y la participación en política de funcionarios públicos”. Es más, en otra entrevista, en este caso con Caracol Radio, Barrios señaló que uno de los desafíos críticos de esta jornada electoral radica en blindar la libertad del voto y el ejercicio del proselitismo en territorios bajo el dominio de estructuras criminales, haciendo especial énfasis donde opera el Clan del Golfo. Y agregó: “Para poder mantener estas zonas tiene que haber un control estricto de quiénes van a estos lugares y de quiénes son sus jefes, esto con el fin de que no haya ningún tipo de presión a los ciudadanos para dejar de hacer o promover determinada candidatura”. Barrios también alertó sobre el aumento de discursos que ponen en duda la legitimidad de las elecciones y que podrían afectar la confianza en el proceso democrático. Aunque no señaló responsables, el presidente Gustavo Petro ha sido una de las figuras que más ha cuestionado la legitimidad electoral. Tal ha sido su insistencia en ese discurso, que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca terminó fallando en contra del mandatario y le ordenó rectificar las afirmaciones publicadas en sus redes sociales sobre un supuesto fraude electoral en los comicios de 2014, 2022 y 2026.

2. “104 municipios en riesgo”: registrador Penagos

El registrador nacional, Hernán Penagos, insistió en la necesidad de asegurar varias zonas del país donde persisten las dificultades de seguridad y advirtió que aún hay más de un centenar de municipios con riesgo alto por la presencia de grupos armados ilegales. El funcionario también dijo que las autoridades deben redoblar esfuerzos para garantizar la instalación de las mesas de votación y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de manera libre y sin presiones. “Por eso se hace necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales, en los que hay que asegurar las zonas y trabajar para llevar el material electoral y la ciudadanía pueda ejercer su derecho”, afirmó. Y también dijo que “no se trata solamente de que la ciudadanía pueda votar, sino que pueda ejercer su derecho al voto de manera libre”.

Advertencias de Claudia y Paloma

La candidata Claudia López aseguró que conocía las presiones que estarían ejerciendo varios grupos armados por, presuntamente, votar por cierto candidato presidencial. No señaló a ninguno en específico, aunque en el debate que organizó este diario hace unos días sí se refirió directamente al candidato del Pacto Histórico. “Plomo por un lado, clientelismo por otro, falta de debate y además ni siquiera hay reglas para acceder a financiación pública”, sostuvo en su cuenta de X (antes Twitter). Mientras que durante el debate presidencial de EL COLOMBIANO, aseguró: “están presionando en los territorios para votar por Cepeda”. En esa misma línea, Paloma Valencia denunció, en medio de un debate presidencial, que le llegaron denuncias ciudadanas del Valle del Cauca en las que varios aseguraron que les dijeron: “El lunes venimos a ver cómo votaron aquí. Y el que no vote por Cepeda, pues vamos a ver qué pasa”.

Funcionarios haciendo campaña

Existe una prohibición expresa para los funcionarios públicos en época electoral: intervenir en política. Pese a ello, la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, habría desconocido esas restricciones al manifestar públicamente su respaldo al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda durante una entrevista en ese país. Tras sus declaraciones, la Procuraduría ordenó su suspensión provisional. Según el organismo de control, Velásquez afirmó en el programa Le Point, del medio haitiano Métropole Radio y Television, que “Colombia ha cambiado. La Constitución no permite la reelección presidencial, pero tenemos un candidato magnífico, que es Iván Cepeda”. La diplomática también elogió al dirigente de izquierda cuando le preguntaron si pertenecía al mismo movimiento político del presidente Gustavo Petro. “Es del mismo partido, del Pacto Histórico, es de izquierda y es buena gente. Él es quien está con nosotros”, señaló.

5. ¿Qué responde el Gobierno?