“La Constitución se cambia por necesidad histórica, no por capricho”: Mauricio Gaona

Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona asesinado durante la toma del Palacio de Justicia por el M-19, y quien se ha convertido en una piedra en el zapato para los devaneos autocráticos del presidente Gustavo Petro, presentó ayer en Medellín La Constitución soy yo (Planeta), un libro en el que recoge la investigación comparada que ha hecho durante varios años sobre países que han perdido la democracia, pero no bajo la bota militar, sino utilizando atajos legales para desmontar las instituciones desde adentro.
En el evento, en la sede de la Cámara de Comercio de Medellín, Gaona entabló un diálogo con Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO, para desglosar las tesis de la obra que arranca advirtiendo el peligro “cuando la norma es el arma que desmantela la democracia. Una advertencia histórica”.
Durante el encuentro, el reputado jurista se refirió a varios temas de actualidad, como la insistencia del presidente Gustavo Petro en querer hacer una Constituyente para cambiar la Constitución de 1991. Lo comparó con Venezuela cuando modificaron el orden constitucional en tiempos de Chávez y luego Maduro.
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“¿Qué cambiaron? Reelecciones inmediatas. ¿Qué más? Eliminemos los controles. ¿Cuáles? No me gusta la Corte, para afuera, nueva corte. ¿Qué más no me gusta? Cerremos el Congreso”, señaló.
Y agregó otra paradoja, como la de culpar a la Carta Magna de todo “cuando fue precisamente esa Constitución la que les permitió llegar al poder bajo las reglas del juego democrático. Y, al asumir el poder, juraron respetarla y defenderla, no cambiarla. Entonces al que hay que cambiar es al presidente, no a la Constitución”.