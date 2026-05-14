“La Constitución se cambia por necesidad histórica, no por capricho”: Mauricio Gaona

Mauricio Gaona, hijo del magistrado Manuel Gaona asesinado durante la toma del Palacio de Justicia por el M-19, y quien se ha convertido en una piedra en el zapato para los devaneos autocráticos del presidente Gustavo Petro, presentó ayer en Medellín La Constitución soy yo (Planeta), un libro en el que recoge la investigación comparada que ha hecho durante varios años sobre países que han perdido la democracia, pero no bajo la bota militar, sino utilizando atajos legales para desmontar las instituciones desde adentro. En el evento, en la sede de la Cámara de Comercio de Medellín, Gaona entabló un diálogo con Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO, para desglosar las tesis de la obra que arranca advirtiendo el peligro “cuando la norma es el arma que desmantela la democracia. Una advertencia histórica”. Durante el encuentro, el reputado jurista se refirió a varios temas de actualidad, como la insistencia del presidente Gustavo Petro en querer hacer una Constituyente para cambiar la Constitución de 1991. Lo comparó con Venezuela cuando modificaron el orden constitucional en tiempos de Chávez y luego Maduro. Lea también: “No se trata de elegir un presidente, sino de determinar si se elige al último”: entrevista con Mauricio Gaona “¿Qué cambiaron? Reelecciones inmediatas. ¿Qué más? Eliminemos los controles. ¿Cuáles? No me gusta la Corte, para afuera, nueva corte. ¿Qué más no me gusta? Cerremos el Congreso”, señaló. Y agregó otra paradoja, como la de culpar a la Carta Magna de todo “cuando fue precisamente esa Constitución la que les permitió llegar al poder bajo las reglas del juego democrático. Y, al asumir el poder, juraron respetarla y defenderla, no cambiarla. Entonces al que hay que cambiar es al presidente, no a la Constitución”.

“No un capricho histórico”

El abogado Gaona también recordó que “para cambiar una Constitución tiene que haber un momento histórico, no un capricho histórico” cuando al gobernante de turno el Congreso no le apruebe lo que desea o las altas cortes no validen sus decretos o normativas. “Hay una reforma de 1910 (a la Constitución en Colombia) y se hizo porque esa no tenía un capítulo tan completo de cómo tenían que cambiarse las reglas de juego, y ya tenía más de un siglo, y el capítulo de derechos humanos era prácticamente inexistente. También había un momento histórico, y eso es válido. El otro momento llegó en 1991 porque había una guerra en Colombia, se le había dado el indulto a un grupo terrorista (M-19) que había aniquilado a la Corte Suprema de Justicia de 1985”, afirmó. No se pierda: Mauricio Gaona: “Cuando un presidente quiere cambiar la Constitución porque no le permite hacer lo que desea, al que hay que cambiar es a él” El motivo de esa transformación constitucional, recordó, respondía a razones históricas profundas: se trataba de una Constitución heredada de un modelo de Estado que había atravesado el Frente Nacional y que no había logrado contener la violencia paramilitar y guerrillera, ni resolver las crisis institucionales acumuladas durante décadas.

La “nueva dictadura”

Gaona identificó que existe un patrón global en las nuevas dictaduras, donde los líderes no necesariamente atacan el sistema desde fuera, sino que utilizan una “narrativa de victimización para alterar la percepción del votante”. Según el autor, estos gobiernos presentan “soluciones simples” a problemas complejos y, cuando estas fallan, inician un “ciclo de culpas”. En este ciclo, el líder responsabiliza a la prensa y a las instituciones de su propia ineficiencia, en lugar de asumir la responsabilidad de su gestión La tesis de Gaona, validada por procesos de revisión académica en universidades como Harvard y Singapur, y que es el corazón de su libro, advierte sobre el “democratic backsliding” (retroceso democrático). Puede leer: “Un proceso electoral con 104 candidatos es un suicidio”: Mauricio Gaona en congreso de Fenalco Para Gaona, este fenómeno no es una cuestión de “izquierda o derecha”, sino un estilo de gobierno populista que se repite en diversos contextos geográficos, desde América Latina hasta Filipinas. Por eso, el autor enfatizó que su libro busca rescatar las voces de la historia —desde George Washington hasta la disputa entre Bolívar y Santander— para demostrar que la verdadera fortaleza de una nación reside en la pluma (la ley y la Constitución) y no en la espada (el poder personalista).

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