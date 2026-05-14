Federico Spada dejará su cargo como gerente deportivo del DIM

El Independiente Medellín comunicó este jueves que Federico Spada dejará su cargo como gerente deportivo del club.

Esta renuncia se suma a la que ya había anunciado el máximo accionista del equipo, Raúl Giraldo, quien dio un paso al costado como representante legal tras los hechos bochornosos que protagonizó en el último duelo del todos contra todos ante Águilas Doradas, cuando después de la eliminación del equipo salió al campo y se enfrentó con los aficionados rojos que le reclamaban.

El DIM, en un comunicado, informó que “esta es una decisión que Federico tomó desde el pasado mes de enero, en conjunto con su familia. Sin embargo, fiel a su compromiso con el club, acordó permanecer en funciones hasta la finalización de nuestra participación en la Conmebol Libertadores este 31 de mayo, con el propósito de acompañar al equipo en el cumplimiento de los objetivos del primer semestre”.

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El club resaltó que “durante su gestión, entre 2023 y 2026, Federico lideró un proceso que le devolvió al club competitividad, estabilidad y proyección. Bajo su dirección, el equipo volvió a ser protagonista en el fútbol colombiano, alcanzando instancias finales y compitiendo de manera constante en torneos internacionales, siendo el DIM el club que más puntos sumó entre la Copa Libertadores y la Sudamericana desde 2023”.

De igual forma, enfatizó que uno de sus legados fue el fortalecimiento del fútbol formativo, “donde se consolidó un proyecto que ya está dando frutos y marcó hitos históricos para la institución”. Añadió que bajo su dirección, el club obtuvo por primera vez el título del Torneo Nacional Sub-20, logró la primera participación en la Libertadores Sub-20 y consolidó un proceso que permitió tener representación en todas las selecciones juveniles de Colombia. Además, el DIM fue el club que más jugadores aportó a la selección Colombia Sub-17 campeona del Sudamericano 2026.

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Finalmente, enumeraron que “estos logros se suman a los primeros títulos nacionales alcanzados en las categorías Sub-17 y Sub-20, así como al crecimiento de jóvenes futbolistas que hoy representan el presente y el futuro de nuestra institución”.

Spada es uno de los directivos que los hinchas pedían que saliera de la institución, ya que no estaban conformes con su desempeño, pues ha sido bastante criticado por los refuerzos que trajo al equipo y porque el rojo no ha logrado conseguir títulos en la Liga colombiana.