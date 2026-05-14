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Shakira donará todas las ganancias de “Dai Dai”, canción del Mundial 2026, para educación infantil

Shakira busca que el próximo Mundial deje algo más que recuerdos deportivos: una oportunidad para transformar la vida de miles de niños a través de la educación.

  • Shakira confirmó que los ingresos de “Dai Dai”, tema oficial del Mundial 2026, apoyarán iniciativas de educación infantil junto a Global Citizen y la FIFA. FOTO: AFP.
    Shakira confirmó que los ingresos de “Dai Dai”, tema oficial del Mundial 2026, apoyarán iniciativas de educación infantil junto a Global Citizen y la FIFA. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
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La cantante colombiana Shakira anunció que las ganancias de “Dai Dai”, la canción oficial de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, serán destinadas a proyectos de educación infantil alrededor del mundo.

La barranquillera, quien volverá a ser protagonista en un Mundial tras sus recordadas participaciones en ediciones anteriores, explicó que la iniciativa hace parte de una campaña desarrollada junto a Global Citizen y la FIFA bajo el nombre “We Are Ready”.

Según contó la artista, el objetivo es aprovechar la visibilidad global del torneo para recaudar recursos y llamar la atención sobre la necesidad de garantizar acceso a una educación de calidad para millones de niños.

“La verdad es que es muy emocionante”, expresó Shakira al referirse al proyecto. Además, aseguró que la campaña busca reunir toda la ayuda posible para dar visibilidad a menores que enfrentan dificultades para acceder al sistema educativo.

Lea aquí: Así suena Dai Dai, la canción de Shakira para el Mundial 2026: letra completa

La artista también destacó que el espectáculo de medio tiempo del Mundial servirá como una plataforma para enviar un mensaje sobre la importancia de invertir en educación y apoyar a las nuevas generaciones.

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Con “Dai Dai”, Shakira volverá a poner a Colombia en el centro de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, combinando música, fútbol y una causa social.

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