¿Viaja o va a migrar a EE. UU.? Estos son los cambios que impactan tras recrudecimiento de políticas de Trump

Desde antes que Donald Trump llegara a ser presidente, una de sus banderas en campaña fue la migración. Sobre todo, para controlar, con medidas cada vez más duras, el asentamiento de extranjeros en el país norteamericano. Y eso es lo que ha hecho. En poco más de un año, el presidente norteamericano ha consolidado despliegue de decenas de medidas que afectan desde el turismo hasta la permanencia legal de millones de personas.
Para los colombianos, este endurecimiento no es ajeno: impacta tanto a quienes planean viajes de negocios como a los más de 3.000 beneficiarios del programa conocido como Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a residentes legales.
No obstante, siete puntos clave han sido los más importantes durante este, el segundo mandato, del presidente Donald Trump.