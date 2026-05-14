Video | Así fue la emoción de un niño al ver que salió en un sobre del Mundial 2026: la reacción es viral

La fiebre por completar el álbum oficial de la Copa suele centrarse en conseguir a las grandes estrellas del fútbol mundial. Sin embargo, para un pequeño coleccionista, al parecer oriundo de Brasil, el “fichaje” más importante de la temporada resultó ser su propia imagen. Le puede interesar: Video | Muchachas abrieron un sobre del álbum del Mundial y les salieron Messi y Cristiano juntos: así fue su reacción Un video grabado recientemente capturó el instante preciso en que el menor, mientras abría sobres con la esperanza de avanzar en su colección, se topó con una lámina que no mostraba a un delantero famoso, sino su propio rostro.

El niño abriendo el sobre que tenía su propia imagen. FOTO: Captura de video de redes sociales.

El descubrimiento en directo: la emoción del niño

En las imágenes, que ya acumulan millones de reproducciones en redes sociales, se observa al niño rasgando con cuidado el envoltorio de un sobre nuevo. Tras deslizar las primeras cartas, su expresión cambia drásticamente al llegar a la última pieza. El silencio inicial de la incredulidad dio paso a un grito de asombro mientras señalaba el cromo y repetía constantemente: ”¡Soy yo, soy yo!”. La cámara enfoca la pieza de papel donde, efectivamente, aparece su fotografía integrada con el diseño oficial del torneo.

@diariotodojujuy ¡UNA HERMOSA SORPRESA! 😍😍 Al abrir un paquete de figuritas del Mundial 2026, un nene se llevó una sorpresa inesperada: apareció entre los jugadores de la colección. La emoción del chico y la sorpresa de su papá rápidamente se volvieron virales en redes sociales. #Sorpresa #Viral #Mundial2026 #Álbum #Figuritas ♬ sonido original - Todo Jujuy

El trasfondo de la noticia revela un plan meticuloso por parte de sus padres. Aprovechando la ilusión del menor por el torneo, decidieron intervenir uno de los sobres originales. Diseñaron una lámina personalizada con la estética del álbum, respetando los colores, el marco y las estadísticas de jugador, para luego sellarla nuevamente de forma artesanal. La intención era crear un recuerdo único en medio del auge del coleccionismo que rodea al evento deportivo.

Impacto y viralidad en redes sociales