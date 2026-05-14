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Video | Así fue la emoción de un niño al ver que salió en un sobre del Mundial 2026: la reacción es viral

Ni Messi, ni Cristiano, ni Mbappé. El sticker que le ha dado la vuelta al mundo no pertenece a ninguna estrella, sino a un pequeño aficionado que se quedó sin palabras al descubrir que él era el protagonista de la lámina.

  • El sueño de cualquier niño es verse integrado en la élite del fútbol, pero para el protagonista de este video viral, la fantasía se hizo realidad de la forma más imprevista. FOTO: Captura de video de redes sociales.
    El sueño de cualquier niño es verse integrado en la élite del fútbol, pero para el protagonista de este video viral, la fantasía se hizo realidad de la forma más imprevista. FOTO: Captura de video de redes sociales.
  • El niño abriendo el sobre que tenía su propia imagen. FOTO: Captura de video de redes sociales.
    El niño abriendo el sobre que tenía su propia imagen. FOTO: Captura de video de redes sociales.
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La fiebre por completar el álbum oficial de la Copa suele centrarse en conseguir a las grandes estrellas del fútbol mundial. Sin embargo, para un pequeño coleccionista, al parecer oriundo de Brasil, el “fichaje” más importante de la temporada resultó ser su propia imagen.

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Un video grabado recientemente capturó el instante preciso en que el menor, mientras abría sobres con la esperanza de avanzar en su colección, se topó con una lámina que no mostraba a un delantero famoso, sino su propio rostro.

El niño abriendo el sobre que tenía su propia imagen. FOTO: Captura de video de redes sociales.
El niño abriendo el sobre que tenía su propia imagen. FOTO: Captura de video de redes sociales.

El descubrimiento en directo: la emoción del niño

En las imágenes, que ya acumulan millones de reproducciones en redes sociales, se observa al niño rasgando con cuidado el envoltorio de un sobre nuevo. Tras deslizar las primeras cartas, su expresión cambia drásticamente al llegar a la última pieza.

El silencio inicial de la incredulidad dio paso a un grito de asombro mientras señalaba el cromo y repetía constantemente: ”¡Soy yo, soy yo!”. La cámara enfoca la pieza de papel donde, efectivamente, aparece su fotografía integrada con el diseño oficial del torneo.

@diariotodojujuy

¡UNA HERMOSA SORPRESA! 😍😍 Al abrir un paquete de figuritas del Mundial 2026, un nene se llevó una sorpresa inesperada: apareció entre los jugadores de la colección. La emoción del chico y la sorpresa de su papá rápidamente se volvieron virales en redes sociales. #Sorpresa #Viral #Mundial2026 #Álbum #Figuritas

♬ sonido original - Todo Jujuy

El trasfondo de la noticia revela un plan meticuloso por parte de sus padres. Aprovechando la ilusión del menor por el torneo, decidieron intervenir uno de los sobres originales.

Diseñaron una lámina personalizada con la estética del álbum, respetando los colores, el marco y las estadísticas de jugador, para luego sellarla nuevamente de forma artesanal. La intención era crear un recuerdo único en medio del auge del coleccionismo que rodea al evento deportivo.

Impacto y viralidad en redes sociales

La autenticidad de la reacción ha sido el motor de la viralidad. En el video se aprecia cómo el niño corre por la habitación mostrando el cromo a la cámara, comparando su rostro con la imagen impresa. El contenido ha generado miles de interacciones, donde los usuarios destacan la creatividad de los padres y la pureza del festejo.

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Lo que comenzó como una broma doméstica terminó convirtiéndose en uno de los momentos más compartidos en redes durante la previa de la Copa, demostrando que, para este aficionado, no hay figura que supere el valor de verse incluido en la historia del fútbol.

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