Video | Así fue la emoción de un niño al ver que salió en un sobre del Mundial 2026: la reacción es viral

La fiebre por completar el álbum oficial de la Copa suele centrarse en conseguir a las grandes estrellas del fútbol mundial. Sin embargo, para un pequeño coleccionista, al parecer oriundo de Brasil, el “fichaje” más importante de la temporada resultó ser su propia imagen.
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Un video grabado recientemente capturó el instante preciso en que el menor, mientras abría sobres con la esperanza de avanzar en su colección, se topó con una lámina que no mostraba a un delantero famoso, sino su propio rostro.