Entrega de medicina en 48 horas, que dijo MinSalud, es solo un saludo a la bandera

El Ministerio de Salud expidió la Circular Externa No. 17 de 2026 mediante la cual se presentan nuevas disposiciones para garantizar que las entidades promotoras de salud (EPS) y demás actores del sistema entreguen sus medicamentos completos y a tiempo. La institución aseguró que esta medida responde a las constantes quejas por demoras, entregas incompletas y falta de disponibilidad de medicamentos.
Entre las principales disposiciones de la circular se encuentra la obligación de las EPS de contar con redes suficientes de gestores farmacéuticos y mecanismos alternos de dispensación para responder ante contingencias o fallas en la entrega de medicamentos. Además, la nueva normativa también pide el fortalecimiento del mecanismo de entrega domiciliaria cuando se generen pendientes en la dispensación en un plazo no mayor a 48 horas.
Otro gran cambio es que, a partir de ahora, las entidades del sector tienen la obligación de garantizar pluralidad de oferentes para los medicamentos a su cargo. En los casos en que exista un único oferente en el mercado, las entidades deberán contar con planes de mitigación frente a eventuales interrupciones o salidas del mercado.