Asopetrol alerta fuga de empresas y talento petrolero hacia Venezuela por alta carga tributaria en Colombia

La caída de las utilidades de Ecopetrol durante el primer trimestre de 2026, que retrocedieron 7,7%, encendió las alarmas en la industria petrolera colombiana. La Asociación Sindical de Trabajadores del Sector Petrolero, Asopetrol, advirtió que la combinación de una alta carga tributaria y la revaluación del peso estaría afectando la competitividad del sector y podría provocar la salida de empresas, servicios especializados y talento humano hacia Venezuela.
De acuerdo con el sindicato, los resultados financieros de la petrolera estatal no obedecen a fallas técnicas ni operativas, sino principalmente a factores económicos y fiscales. Según afirmó, la apreciación del peso frente al dólar habría restado cerca de $2,6 billones a los resultados de la petrolera estatal.
Además, aseguró que el incremento de la Tasa Efectiva de Tributación hasta el 37,1%, uno de los niveles más altos de los últimos años, estaría reduciendo la capacidad de inversión de Ecopetrol y deteriorando las condiciones para mantener la competitividad frente a otros mercados de la región.