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Asopetrol alerta fuga de empresas y talento petrolero hacia Venezuela por alta carga tributaria en Colombia

El sindicato advirtió que la caída de utilidades de Ecopetrol, sumada a mayores impuestos y la revaluación del peso, podría provocar pérdida de competitividad y migración de empresas petroleras hacia Venezuela.

  • Óscar Bravo Mendoza, presidente de Asopetrol, afirmó que, de mantenerse las actuales condiciones fiscales, no solo Ecopetrol sino también otras compañías del sector podrían perder eficiencia y competitividad. Foto: Colprensa y Cortesía
    Óscar Bravo Mendoza, presidente de Asopetrol, afirmó que, de mantenerse las actuales condiciones fiscales, no solo Ecopetrol sino también otras compañías del sector podrían perder eficiencia y competitividad. Foto: Colprensa y Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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La caída de las utilidades de Ecopetrol durante el primer trimestre de 2026, que retrocedieron 7,7%, encendió las alarmas en la industria petrolera colombiana. La Asociación Sindical de Trabajadores del Sector Petrolero, Asopetrol, advirtió que la combinación de una alta carga tributaria y la revaluación del peso estaría afectando la competitividad del sector y podría provocar la salida de empresas, servicios especializados y talento humano hacia Venezuela.

De acuerdo con el sindicato, los resultados financieros de la petrolera estatal no obedecen a fallas técnicas ni operativas, sino principalmente a factores económicos y fiscales. Según afirmó, la apreciación del peso frente al dólar habría restado cerca de $2,6 billones a los resultados de la petrolera estatal.

Además, aseguró que el incremento de la Tasa Efectiva de Tributación hasta el 37,1%, uno de los niveles más altos de los últimos años, estaría reduciendo la capacidad de inversión de Ecopetrol y deteriorando las condiciones para mantener la competitividad frente a otros mercados de la región.

Alta carga tributaria presiona la rentabilidad de Ecopetrol

Aunque Ecopetrol mantuvo una producción cercana a los 725.000 barriles equivalentes por día y reportó un Ebitda de $13,5 billones durante los primeros meses de 2026, el sindicato considera que la presión fiscal está golpeando la rentabilidad de la industria.

Según Asopetrol, parte del aumento de la carga tributaria está relacionado con un impuesto extraordinario al patrimonio cercano a $1,2 billones, el cual no sería deducible y habría elevado significativamente la tasa efectiva de tributación.

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Óscar Bravo Mendoza, presidente del sindicato, afirmó que el panorama actual representa un riesgo para el futuro de la industria petrolera en Colombia.

“Estamos ante un escenario de marchitamiento provocado (...) El Gobierno Nacional debe entender que no se puede extraer riqueza de una industria asfixiándola hasta su paralización”, señaló el dirigente sindical.

Asopetrol advierte pérdida de competitividad frente a Venezuela

Uno de los puntos que más preocupa al sindicato es el avance del proceso de reactivación petrolera que actualmente impulsa Venezuela, un mercado que hoy demanda personal técnico, servicios especializados y experiencia operativa para fortalecer nuevamente su industria energética.

Vea aquí: Ecopetrol redujo ingresos y ganancias en el primer trimestre de 2026 por volatilidad del petróleo

Según Asopetrol, las condiciones tributarias y regulatorias en Colombia podrían facilitar una “diáspora” de capacidades técnicas y operativas hacia ese país.

“La falta de garantías y el exceso de impuestos en el mercado local están creando las condiciones perfectas para una diáspora de bienes, servicios y talento humano hacia Venezuela”, advirtió Bravo.

El dirigente agregó que, de mantenerse las actuales condiciones fiscales, no solo Ecopetrol sino también otras compañías del sector podrían perder eficiencia y competitividad.

“Hacemos un llamado al Gobierno para que disminuya esa tasa impositiva, porque de lo contrario, no solo Ecopetrol, sino las empresas del sector van a dejar de ser eficientes”, afirmó.

Riesgos para las finanzas públicas y las regiones petroleras

Asopetrol advirtió que un eventual debilitamiento de Ecopetrol podría tener efectos directos sobre las finanzas públicas del país debido a la dependencia de regalías, impuestos y dividendos que genera el sector de hidrocarburos.

El sindicato sostuvo que una salida progresiva de compañías y mano de obra calificada también impactaría a varias regiones donde la actividad petrolera representa una fuente clave de empleo, contratación y recursos públicos.

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Bravo Mendoza señaló que el deterioro de la competitividad del sector podría incluso poner en riesgo la soberanía energética del país y generar consecuencias fiscales en el mediano plazo.

“Eso no solo nos resta competitividad, sino que pone en peligro la soberanía energética del país. Lo cual puede llevar unas consecuencias muy graves en términos fiscales en el mediano plazo”, concluyó.

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Finalmente, Asopetrol hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para revisar la estructura tributaria aplicada al sector petrolero y evitar un escenario de “asfixia” para la industria energética colombiana.

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