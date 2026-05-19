Creg alista cinco medidas urgentes para evitar un apagón por la llegada de El Niño

La Creg ha puesto a consulta pública cinco medidas regulatorias urgentes para evitar un apagón o racionamiento de energía ante el riesgo latente de un fenómeno de El Niño en el segundo semestre de 2026. La entidad anunció la publicación para consulta pública de varios proyectos de resolución que buscan aumentar la disponibilidad de energía y garantizar la continuidad del servicio en escenarios de estrés energético provocados por condiciones climáticas extremas. Según explicó William Abel Mercado, director ejecutivo (e) de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, durante la más reciente sesión de la entidad se aprobaron iniciativas que incluyen medidas permanentes y mecanismos temporales de activación para responder a eventuales riesgos en el suministro eléctrico.

“En nuestra más reciente sesión, desarrollada durante la jornada de hoy, aprobamos la publicación para consulta pública diversos Proyectos de Resolución, en los cuales se contemplan tres medidas permanentes y mecanismos de activación temporal orientados a atender escenarios de estrés energético asociados a condiciones hidrológicas críticas que pueden presentarse”, indicó Mercado.

¿Por qué la Creg anticipa medidas ante El Niño?

La decisión se produce luego de los más recientes análisis climáticos y técnicos, que muestran señales de una posible transición hacia condiciones asociadas al Fenómeno de El Niño con probabilidades de persistencia durante la segunda mitad del año. Le puede gustar: Ideam alerta que probabilidad del fenómeno de El Niño pasó del 62 % al 82 % y empezaría mucho antes de lo previsto Ante este panorama, la Creg consideró necesario fortalecer la capacidad de respuesta del Sistema Interconectado Nacional (SIN), especialmente frente a eventuales disminuciones en los aportes hídricos que afectan la generación eléctrica del país. La entidad recordó que Colombia depende en gran medida de la generación hidroeléctrica, por lo que eventos climáticos extremos pueden elevar el riesgo de desabastecimiento o de incrementos en los costos de generación.

¿Cuáles son las nuevas medidas para garantizar energía?

Entre las principales propuestas regulatorias se encuentra la habilitación temporal para que plantas de generación no despachadas centralmente, así como autogeneradores y cogeneradores, puedan entregar excedentes adicionales de energía al Sistema Interconectado Nacional de manera ágil y temporal. Con esta medida, la Creg busca ampliar la oferta energética disponible en caso de contingencias derivadas de condiciones climáticas adversas. Otra de las iniciativas contempla flexibilizar temporalmente algunos requisitos para facilitar la entrada en pruebas de nuevos proyectos de generación o ampliaciones que aún no han iniciado operación comercial. El objetivo es que estas plantas puedan aportar energía durante periodos considerados críticos para la confiabilidad del sistema.

La Comisión también propuso medidas dirigidas a usuarios no regulados conectados al Sistema de Transmisión Nacional. En este caso, se plantea suspender temporalmente los compromisos mínimos de consumo para otorgar mayor flexibilidad operativa durante eventuales periodos de activación. La entidad aclaró que estas medidas solo entrarían en vigor si los análisis técnicos confirman riesgos reales para el suministro seguro y confiable de energía asociados a condiciones hidrológicas adversas. De ser necesario activarlas, la Dirección Ejecutiva lo comunicará oficialmente mediante circular.

Medidas de la Creg en la Costa Caribe