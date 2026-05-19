Contraloría traslada observación disciplinaria al MinHacienda por irregularidades en manejo de la deuda pública

La Contraloría General de la República presentó el primer balance de seguimiento a la advertencia fiscal emitida hace un mes al Ministerio de Hacienda por el manejo de la deuda pública. El informe concluyó que persisten los riesgos identificados inicialmente y que las recientes decisiones de financiamiento del Gobierno Nacional podrían aumentar las presiones fiscales en los próximos años. Uno de los principales puntos de preocupación del ente de control es la reciente colocación de Títulos de Tesorería (TES) realizada el 13 de mayo de 2026, por cerca de $6 billones. Según la entidad, la operación se ejecutó a tasas significativamente más altas frente a la subasta anterior del 29 de abril, con un incremento de 68 puntos básicos. Puede leer: Gasto público es el responsable del 63% del crecimiento económico de Colombia en los últimos 9 meses

Emisión de TES encarece el servicio de la deuda pública

Para la Contraloría, este comportamiento evidencia un deterioro en las condiciones de financiamiento del Gobierno y podría traducirse en un mayor costo futuro del servicio de la deuda pública. Además, el organismo alertó que actualmente las tasas de interés de los TES de corto plazo superan las de los títulos de largo plazo, una situación atípica frente al comportamiento histórico del mercado y que refleja mayores percepciones de riesgo sobre las finanzas del Estado.

Riesgos por operación en francos suizos y aumento de la deuda

El informe también identificó riesgos asociados a la apreciación del franco suizo frente al dólar. Según la Contraloría, este comportamiento cambiario podría elevar el costo en dólares de la operación financiera anunciada por el Gobierno y reducir los beneficios fiscales y cambiarios que se habían proyectado inicialmente. Relacionado: Director de Crédito Público admite error en proyección de tasas de los TES y culpa al salario mínimo La entidad aseguró que continuará vigilando el cierre de esta operación, previsto para las próximas semanas. Otro de los puntos cuestionados es la Resolución 0946 expedida por el Ministerio de Hacienda el pasado 5 de mayo. La norma amplió los mecanismos de sobreadjudicación en las subastas de TES, permitiendo adjudicar hasta el 100% adicional del monto inicialmente convocado cuando la demanda triplique la oferta. Históricamente, el límite permitido había sido del 50% y requería una demanda equivalente a 2,5 veces la oferta. Para la Contraloría, esta flexibilización podría contradecir el objetivo de reducir el endeudamiento, pues facilita nuevas colocaciones de deuda en un contexto de tasas elevadas. Aunque el apetito de los inversionistas por los TES continúa siendo alto, el organismo advirtió que esta dinámica podría generar mayores compromisos financieros futuros bajo condiciones más costosas y en medio de un entorno de incertidumbre macroeconómica y fiscal. Le puede interesar: Alerta por las finanzas: Colombia registra el peor deterioro fiscal de América Latina, según la Cepal

Déficit fiscal de 2026 podría superar niveles de 2025

La Contraloría señaló que, si el Gobierno continúa adjudicando deuda a las tasas actuales, podría verse comprometida la meta de déficit fiscal establecida para 2026 en el Plan Financiero, equivalente a -5,1% del PIB. Incluso, advirtió que el déficit podría terminar superando el nivel registrado en 2025, cuando alcanzó -6,4% del Producto Interno Bruto. El ente de control también manifestó preocupación por la concentración de vencimientos de deuda en los años 2026, 2029 y 2030, lo que obligará al Ministerio de Hacienda a realizar una gestión activa del portafolio para evitar mayores presiones sobre las finanzas públicas. A esto se suma la persistencia de déficits primarios en un contexto de altas tasas de interés reales y crecimiento económico moderado, factores que, según la entidad, generan dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública colombiana. “La deuda sigue aumentando, al igual que los intereses asociados, mientras que el crecimiento de los ingresos no muestra el ritmo necesario para superar la crisis”, advirtió la Contraloría. Vea aquí: Colombia se endeuda al 15%, la más cara desde el inicio del Gobierno Petro En ese sentido, el organismo insistió en la necesidad de implementar con urgencia una estrategia de incremento de ingresos basada en un crecimiento económico sostenido y estable que permita fortalecer las finanzas del Estado.

Observación disciplinaria contra el Ministerio de Hacienda

En medio de la auditoría financiera correspondiente a la vigencia 2025, la Contraloría notificó el pasado 14 de mayo al ministro de Hacienda, Germán Ávila, una observación con presunta incidencia disciplinaria relacionada con el manejo de la deuda pública. La entidad aclaró que la actuación se encuentra actualmente en etapa de respuesta y análisis, en cumplimiento del debido proceso y de los derechos de contradicción y defensa del Ministerio. Aunque no se detallaron las posibles faltas disciplinarias, el traslado formal de la observación representa un escalamiento en las alertas del ente de control frente al manejo fiscal del Gobierno.

Baja ejecución de inversión preocupa a la Contraloría

El informe también hizo énfasis en el comportamiento del Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a $555,7 billones. Según la Contraloría, el rubro con mayor nivel de ejecución al 14 de mayo es el correspondiente al pago de deuda, con un avance de 37,5%. En contraste, la inversión pública apenas alcanza el 19%. Más noticias: Gobierno celebra que canceló deuda con el Fondo Monetario, pero paga tasas de 14% por TES Para el ente de control, este rezago representa un riesgo para la reactivación económica y el cumplimiento de las metas sociales del país. “El rezago en la ejecución no es solo un problema administrativo, sino una falla de gestión pública: cada peso no ejecutado oportunamente es una oportunidad perdida para los ciudadanos”, afirmó el contralor general.