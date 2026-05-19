Contraloría traslada observación disciplinaria al MinHacienda por irregularidades en manejo de la deuda pública

La Contraloría General de la República presentó el primer balance de seguimiento a la advertencia fiscal emitida hace un mes al Ministerio de Hacienda por el manejo de la deuda pública. El informe concluyó que persisten los riesgos identificados inicialmente y que las recientes decisiones de financiamiento del Gobierno Nacional podrían aumentar las presiones fiscales en los próximos años.
Uno de los principales puntos de preocupación del ente de control es la reciente colocación de Títulos de Tesorería (TES) realizada el 13 de mayo de 2026, por cerca de $6 billones. Según la entidad, la operación se ejecutó a tasas significativamente más altas frente a la subasta anterior del 29 de abril, con un incremento de 68 puntos básicos.
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