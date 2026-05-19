El ébola en África se agrava: OMS alerta por “la amplitud y rapidez” del virus

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó este martes de “la amplitud y la rapidez” de la epidemia de ébola que azota la República Democrática del Congo (RDC), donde habría causado 131 decesos y 513 casos sospechosos. El ébola provoca una fiebre hemorrágica extremadamente contagiosa y ha causado más de 15.000 muertos en África en el último medio siglo. La OMS declaró el domingo una alerta sanitaria internacional para hacer frente a la epidemia desatada en la RDC, un extenso país del centro de África de más de 100 millones de habitantes. El martes, reunirá a su comité de emergencias para evaluar la situación.

Por su parte, la agencia sanitaria de la Unión Africana (Africa CDC) también declaró una “emergencia de salud pública” continental. De momento, se han analizado pocas muestras en laboratorio y los balances se apoyan principalmente en casos sospechosos. “Hemos contabilizado aproximadamente 131 casos de decesos” en total en este brote y “tenemos unos 513 casos sospechosos”, declaró el ministro de Salud congoleño, Samuel Roger Kamba, a la televisión nacional. Conozca: Brote de ébola en el oeste del Congo alcanza el centenar de casos “Todos los decesos de los que informamos son los que hemos detectado en la comunidad, sin decir necesariamente que estén vinculados al ébola”, precisó. El anterior balance del ministro de Salud congoleño daba cuenta de 91 decesos y 350 casos sospechosos.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. No hay vacuna ni tratamiento específico para la cepa responsable del actual brote, llamada Bundibugyo. Este martes, la OMS dijo que está comprobando si alguna vacuna candidata o algún tratamiento se podría usar contra esta variante. Lea más: Declaran un nuevo brote de ébola en el noroeste de la RD del Congo “A nivel internacional, [estamos] revisando qué vacunas candidatas o tratamientos hay disponibles y si se podría usar alguno de ellos en este brote”, declaró a la prensa la representante de la OMS para la RD Congo, Anne Ancia. Para intentar atajar la propagación, las autoridades están intentando detectar rápidamente los casos, para limitar los contactos, y también están llamando a la población a cumplir con las medidas de contención.

El epicentro de la epidemia se encuentra en Ituri, una provincia del noreste de RDC, fronteriza con Uganda y Sudán del Sur.