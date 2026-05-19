“Me estoy acabando mentalmente”: el clamor de la madre de Yulixa, víctima de procedimiento estético en Bogotá

Continúan conociéndose detalles sobre Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que permanece desaparecida desde el pasado 13 de mayo, luego de haberse sometido a un procedimiento estético en el centro Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, que operaba sin los permisos de ley.
En medio del avance del caso, la madre de la mujer, Nubia Luz Toloza, se ha sumado a los llamados desesperados por su pronta aparición.
Visiblemente afectada, aseguró que la incertidumbre la está consumiendo emocionalmente y que el dolor de no saber nada de su hija la está afectando profundamente.
“Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado”, expresó, dejando en evidencia la angustia que atraviesa desde que perdió contacto con ella.
La mujer también pidió apoyo urgente a las autoridades y a la ciudadanía para intensificar la búsqueda, señalando que su hija era uno de sus principales apoyos económicos y emocionales. “La queremos viva o muerta, pero consíganla”, clamó la mujer.
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“Yo me acuesto a pensar en ella. Es un dolor muy grande para una madre perder una hija así”, agregó en su llamado. Asimismo, insistió en que su único deseo es obtener respuestas claras sobre lo ocurrido.
“Les pido que me colaboren buscándola todo lo que puedan, yo soy una madre sola”, dijo, reiterando su petición de que le informen qué pasó con su hija, dónde está o qué le hicieron.