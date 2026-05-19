“Me estoy acabando mentalmente”: el clamor de la madre de Yulixa, víctima de procedimiento estético en Bogotá

Continúan conociéndose detalles sobre Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que permanece desaparecida desde el pasado 13 de mayo, luego de haberse sometido a un procedimiento estético en el centro Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá, que operaba sin los permisos de ley. En medio del avance del caso, la madre de la mujer, Nubia Luz Toloza, se ha sumado a los llamados desesperados por su pronta aparición. Visiblemente afectada, aseguró que la incertidumbre la está consumiendo emocionalmente y que el dolor de no saber nada de su hija la está afectando profundamente. “Me estoy acabando mentalmente de ver que mi hija no aparece por ningún lado”, expresó, dejando en evidencia la angustia que atraviesa desde que perdió contacto con ella. La mujer también pidió apoyo urgente a las autoridades y a la ciudadanía para intensificar la búsqueda, señalando que su hija era uno de sus principales apoyos económicos y emocionales. “La queremos viva o muerta, pero consíganla”, clamó la mujer. Lea también: Capturaron a dos hombres por desaparición de Yulixa Toloza: uno sería tío de la dueña del centro estético “Yo me acuesto a pensar en ella. Es un dolor muy grande para una madre perder una hija así”, agregó en su llamado. Asimismo, insistió en que su único deseo es obtener respuestas claras sobre lo ocurrido. “Les pido que me colaboren buscándola todo lo que puedan, yo soy una madre sola”, dijo, reiterando su petición de que le informen qué pasó con su hija, dónde está o qué le hicieron.

Mientras tanto, las autoridades continúan con la recolección de pruebas, análisis de cámaras de seguridad y seguimiento a las personas vinculadas al centro estético, con el objetivo de esclarecer la desaparición y dar con el paradero de Yulixa Toloza. El caso ha generado conmoción mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer qué ocurrió tras su salida del lugar. Lea también: Hallan en Cúcuta el carro en el que se llevaron a Yulixa Toloza de Bogotá, tras cirugía en clínica ilegal De acuerdo con las pesquisas, la mujer habría sido sacada del establecimiento en delicado estado de salud y subida a un vehículo negro por dos hombres, desde donde se perdió completamente su rastro. Incluso, el automotor en el que presuntamente fue trasladada fue hallado posteriormente en Cúcuta, Norte de Santander, hecho que abrió nuevas líneas de investigación sobre su recorrido y posibles responsables.

Un carro y dos capturados

Este fin de semana se conoció un hallazgo clave en el caso: el vehículo en el que la mujer habría sido trasladada fue localizado en un pastizal cercano a un conjunto residencial en Cúcuta, Norte de Santander. El automotor, un Chevrolet Sonic gris de placas UCQ-340, permanece bajo custodia de la Sijín, que adelanta exhaustivos análisis forenses en su interior. Los investigadores buscan rastros biológicos y cualquier evidencia que permita establecer si Yulixa estuvo dentro del vehículo, en qué condiciones habría sido movilizada y si el recorrido pudo haber incluido el cruce hacia la frontera con Venezuela. Entérese: ¿Dónde está Yulixa Toloza? Revelan impactantes videos de la mujer en mal estado de salud tras cirugía De igual forma, se avanza en reconstruir la ruta seguida desde Bogotá hasta el norte del país. Un detalle que llamó la atención de las autoridades es que la carrocería del automóvil presentaba marcas recientes de pintura verde, lo que sugiere un intento de alterar su apariencia durante la huida, presuntamente para dificultar su identificación. Por su parte, el propietario del vehículo se presentó ante la Sijín en Bogotá para intentar desvincularse del caso, asegurando que el automotor habría estado en manos de personas vinculadas al establecimiento donde se realizó el procedimiento estético. Mientras tanto, la Sijín continúa con la custodia del vehículo y los peritajes correspondientes, en medio de una investigación que busca esclarecer el paradero de Yulixa Toloza y determinar qué ocurrió después de su salida del centro estético. Entérese: Beauty Láser: El centro de estética abierto con $50 millones y bajo la lupa por desaparición de una mujer en Bogotá En medio de las investigaciones, las autoridades capturaron a dos hombres, quienes son señalados de participar en la desaparición de la paciente. Los sospechosos, ambos de nacionalidad venezolana, fueron identificados como Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, de 38 años. Hernández sería el tío de María Fernanda Martínez, propietaria de Beauty Láser, mientras que Sequera Delgado sería el conductor del vehículo. Las cámaras de seguridad grabaron el automóvil aquel miércoles 13 de mayo, hacia las 7:24 de la noche, cuando la paciente fue llevada al carro, el mismo que luego habría transitado por los corredores viales de Curití, Los Curos y El Picacho, en Norte de Santander. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Amplíe la noticia: Quiénes son los tres administradores de Beauty Láser M.L. buscados por desaparición de Yulixa Toloza Mientras tanto, el vehículo permanece bajo peritaje forense para encontrar rastros de ADN que permitan dar con el paradero de Yulixa Consuelo Toloza. Se esperan al menos otras tres capturas: la de María Fernanda Delgado Hernández, la de su pareja sentimental y la del cirujano involucrado en este caso. Por su parte, los familiares y allegados de Yulixa Toloza continúan a la espera de su pronta aparición.

Alistan cinco órdenes de captura