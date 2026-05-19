Empresas de energía y servicios públicos concentraron las mayores ganancias del primer trimestre de 2026

El sector energético se consolidó como el de mayores utilidades durante el primer trimestre de 2026. A pesar de los desafíos operativos y de un entorno menos favorable para algunas compañías, cuatro de las cinco empresas con mayores utilidades del país pertenecen a esta industria.
El liderazgo lo mantuvo Empresas Públicas de Medellín (EPM), que reportó ganancias superiores a $2,4 billones, convirtiéndose en la empresa con mayores utilidades del país en los primeros tres meses del año.
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Detrás de EPM aparecieron Enel Colombia, con utilidades por $863.447 millones; Grupo Energía de Bogotá (GEB), con $568.000 millones; e ISA, que alcanzó $558.000 millones en ganancias.
El desempeño de estas compañías reafirma el peso del sector energético dentro de la economía colombiana y su capacidad para seguir generando utilidades incluso en un escenario de menor crecimiento.