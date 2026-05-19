Empresas de energía y servicios públicos concentraron las mayores ganancias del primer trimestre de 2026

El sector energético se consolidó como el de mayores utilidades durante el primer trimestre de 2026. A pesar de los desafíos operativos y de un entorno menos favorable para algunas compañías, cuatro de las cinco empresas con mayores utilidades del país pertenecen a esta industria. El liderazgo lo mantuvo Empresas Públicas de Medellín (EPM), que reportó ganancias superiores a $2,4 billones, convirtiéndose en la empresa con mayores utilidades del país en los primeros tres meses del año. Puede leer: Impuesto al patrimonio del Gobierno Petro hundió las utilidades de los bancos en Colombia Detrás de EPM aparecieron Enel Colombia, con utilidades por $863.447 millones; Grupo Energía de Bogotá (GEB), con $568.000 millones; e ISA, que alcanzó $558.000 millones en ganancias. El desempeño de estas compañías reafirma el peso del sector energético dentro de la economía colombiana y su capacidad para seguir generando utilidades incluso en un escenario de menor crecimiento.

Grupo EPM disparó sus ganancias pese a menores ingresos

Dentro del grupo de compañías energéticas, el mejor desempeño fue el de Grupo EPM. La empresa reportó ingresos consolidados por $9,1 billones durante el primer trimestre de 2026, cifra que representó una disminución de 3% frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, logró un Ebitda de $2,7 billones y una utilidad neta de $2,4 billones, resultado que se disparó 68% frente a 2025. Entérese: “Si Canacol cancela contratos, pone en riesgo el servicio de gas para 36 millones de colombianos”: Naturgas Con estos resultados, EPM no solo lideró el sector energético, sino que se ubicó como la empresa más rentable del país en los primeros tres meses del año.

Enel, GEB e ISA

Aunque se mantuvieron entre las compañías más rentables de Colombia, varias firmas del sector energético reportaron una desaceleración en sus resultados financieros frente al año anterior. En el caso de Enel Colombia, la empresa registró ingresos operacionales por $3,83 billones, lo que significó una caída de 6,7% frente a los $4,11 billones reportados en el primer trimestre de 2025. Su Ebitda se ubicó en $1,91 billones, con una reducción de 2,9%, mientras que la utilidad neta alcanzó $863.447 millones, equivalente a una disminución de 10,9%. Por su parte, Grupo Energía de Bogotá (GEB) reportó una utilidad neta de $533.000 millones, cifra que representó una caída de 44% frente al primer trimestre del año anterior. Los ingresos operacionales de la compañía ascendieron a $1,76 billones. Vea aquí: ¿El Niño 2026 deja a Colombia al borde del apagón? MinEnergía pide medidas urgentes a la Creg La empresa explicó que el deterioro en sus resultados estuvo asociado principalmente a la devaluación del dólar, las provisiones relacionadas con deudas de Air-e y el impacto del impuesto al patrimonio. Adicionalmente, señaló que sus balances también se vieron afectados por un evento no recurrente en Transportadora de Gas del Perú (TGP), así como por efectos cambiarios que presionaron los segmentos de gas y energía durante el trimestre. En el caso de ISA, la compañía reportó ingresos operacionales por $3,9 billones, lo que representó una caída de 4% frente al mismo periodo de 2025. El Ebitda se ubicó en $2,2 billones, con una reducción de 9%, mientras que la utilidad neta cayó 20%, hasta los $558.000 millones.

Menores precios de energía y mayor hidrología golpearon los ingresos

El comportamiento del sector energético estuvo marcado por factores externos que afectaron los ingresos y el dinamismo operativo de las compañías. Durante el primer trimestre del año, las empresas enfrentaron menores precios de la energía en bolsa y mayores niveles de hidrología, condiciones que redujeron los ingresos del negocio eléctrico. Una de las empresas impactadas fue Celsia, que reportó una caída de 12,4% en sus ingresos ordinarios. De igual manera, Isagén registró menores ingresos debido a la disminución de los precios de la energía. Más noticias: “Tenemos que hacer más hidroeléctricas”: alcalde Federico Gutiérrez lanzó alerta ante riesgo de racionamiento

Impuestos y entorno macroeconómico presionaron las utilidades empresariales