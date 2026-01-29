x

¡No caiga! Licorera de Caldas prende alarmas por venta ilegal de botellas de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez

La Industria Licorera de Caldas lanzó una alerta sobre la venta ilegal de botellas de Aguardiente Amarillo con la imagen de Yeison Jiménez sin autorización oficial.

  • Estarían sacando botellas de Aguardiente Amarillo con el rostro de Yeison Jiménez. FOTO: Fotos - cortesía y tomada de las redes sociales
    Estarían sacando botellas de Aguardiente Amarillo con el rostro de Yeison Jiménez. FOTO: Fotos - cortesía y tomada de las redes sociales
Colprensa
hace 3 horas
bookmark

Tras detectar la comercialización irregular de botellas y kits de Aguardiente Amarillo de Manzanares con la imagen del fallecido cantante de música popular Yeison Jiménez, sin contar con autorización oficial, la Industria Licorera de Caldas (ILC) lanzó una alerta pública.

Según informó la compañía, en redes sociales se vienen promocionando botellas intervenidas con la fotografía del artista con precios que oscilan entre 45.000 y 100.000 pesos, así como paquetes que incluyen copas, portahielos, gorras, ponchos y otros artículos con la imagen del cantante y los logos del producto.

Lea también: Licoreras están preocupadas: impuesto al trago lo encarecería hasta un 48% y aumentaría el contrabando

La ILC fue enfática en aclarar que no se trata de un producto oficial y que la empresa no ha autorizado, producido ni distribuido ninguna edición especial del licor con la imagen del artista.

“La Industria Licorera de Caldas informa a la opinión pública que ha tenido conocimiento de la circulación y comercialización irregular de botellas de su producto Aguardiente Amarillo de Manzanares con una imagen alusiva al cantante Yeison Jiménez. La empresa aclara que no ha autorizado, producido ni distribuido ninguna edición especial de su producto con la imagen del artista”, señaló la entidad.

¡No caiga! Licorera de Caldas prende alarmas por venta ilegal de botellas de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez

Denuncia por imagen sin permiso de Yeison Jiménez ante el Invima

Ante estos hechos, la compañía confirmó que presentó una denuncia formal ante el Invima, al considerar que se trata de publicidad e información comercial no autorizada, además de una alteración de la etiqueta original, lo que podría representar un riesgo para los consumidores.

Según la denuncia, se evidenció el uso indebido de la marca y del registro sanitario del licor en artículos promocionales como sacos o portabotellas, los cuales incluyen la imagen del cantante y logotipos asociados a su nombre.

La Industria Licorera de Caldas hizo un llamado a distribuidores, comerciantes y consumidores para adquirir sus productos únicamente en puntos autorizados y denunciar cualquier irregularidad relacionada con bebidas adulteradas o no oficiales.

Puede leer: Gobierno modificó la normativa sanitaria para producción y comercialización de bebidas alcohólicas en Colombia

Un vínculo histórico de Yeison Jiménez con la marca: Aguardiente Amarillo de Manzanares

Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de enero en un accidente de avioneta en Paipa, Boyacá, fue durante varios años imagen oficial de Aguardiente Amarillo de Manzanares, licor artesanal fundado en 1885 en el municipio de Manzanares, Caldas, lugar de origen del cantante de música popular de 34 años.

Tomada de las redes sociales
Tomada de las redes sociales

El aguardiente, considerado uno de los pioneros en su categoría en Colombia, era una de las bebidas favoritas del artista y formó parte de su identidad pública y cultural. Se trata de un licor anisado premium de Colombia, producido desde 1905. Se caracteriza por su color amarillo intenso, 24% de alcohol, ausencia de azúcar, y un sabor suave y anisado, ideal para consumir frío, frecuentemente acompañado de limón y sal.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: La guerra del guaro se enciende: licoreras entran a nuevos mercados tras el fallo de la Corte

Bloque de preguntas y respuestas

¿La Licorera de Caldas lanzó una edición especial con Yeison Jiménez?
No. La empresa confirmó que no existe ninguna edición oficial con la imagen del artista.
¿Por qué estas botellas son ilegales?
Porque alteran la etiqueta, usan la marca sin permiso y podrían no cumplir normas sanitarias.

Temas recomendados

Economía
Muerte
artistas
Dinero
Cantantes
mercado
ventas
Canciones
Aguardiente
Alcohol
Comercialización
Productos
Plata
Industria Licorera de Caldas
Colombia
Caldas
Yeison Jiménez
