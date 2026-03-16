Sean Penn ganó el Óscar a mejor actor de reparto, pero cambió la ceremonia por ir a Ucrania

Sean Penn, quien ganó un Oscar al mejor actor de reparto por One Battle After Another el domingo, se encuentra en Ucrania para mostrar su apoyo al país devastado por la guerra.

Así se lo confirmó un alto funcionario ucraniano a la agencia AFP, a su vez que que dos personas cercanas al actor le indicaron a The New York Times que Penn se encontraba en Europa, teniendo como meta desde la semana pasada llegar a Ucrania.

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Penn, un ferviente defensor de Ucrania que había visitado el país en varias ocasiones, ha ganado su tercer Oscar como actor, pero no estuvo presente en la ceremonia.

“Podemos decir que está en Ucrania, pero es una visita personal; así lo ve él, que necesita estar en Ucrania”, dijo el funcionario a la AFP, y agregó: “Simplemente quiere apoyar a Ucrania”.