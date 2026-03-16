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Sean Penn ganó el Óscar a mejor actor de reparto, pero cambió la ceremonia por ir a Ucrania

El actor de 65 años ya ha faltado a tres de las últimas cinco ceremonias de diferentes galardones a los cuales ha sido nominado.

  • El actor Sean Penn entró a la selecta lista de actores que han ganado 3 veces un Oscar. Foto: redes sociales
    El actor Sean Penn entró a la selecta lista de actores que han ganado 3 veces un Oscar. Foto: redes sociales
  • El 8 de noviembre de 2022 el actor Sean Penn le entregó uno de sus Oscar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Foto: redes sociales
    El 8 de noviembre de 2022 el actor Sean Penn le entregó uno de sus Oscar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Sean Penn, quien ganó un Oscar al mejor actor de reparto por One Battle After Another el domingo, se encuentra en Ucrania para mostrar su apoyo al país devastado por la guerra.

Así se lo confirmó un alto funcionario ucraniano a la agencia AFP, a su vez que que dos personas cercanas al actor le indicaron a The New York Times que Penn se encontraba en Europa, teniendo como meta desde la semana pasada llegar a Ucrania.

Lea también: Una batalla tras otra obtuvo seis premios Oscar mientras Timothée Chalamet se fue con las manos vacías

Penn, un ferviente defensor de Ucrania que había visitado el país en varias ocasiones, ha ganado su tercer Oscar como actor, pero no estuvo presente en la ceremonia.

“Podemos decir que está en Ucrania, pero es una visita personal; así lo ve él, que necesita estar en Ucrania”, dijo el funcionario a la AFP, y agregó: “Simplemente quiere apoyar a Ucrania”.

Según el funcionario, se espera que Penn, quien codirigió un documental de 2023 sobre Volodymyr Zelenski se reúna con el presidente ucraniano más tarde el lunes.

Una segunda fuente declaró a la AFP que el actor también “planea ir al frente” en el este de Ucrania.

La película, un retrato elogioso de Zelenski sobre su ascenso de comediante a líder de guerra cuando Rusia invadió el país en 2022, se estrenó en el festival de cine de Berlín en 2023.

A través de sus entrevistas, Penn y Zelenski forjaron lo que ambos describieron como una estrecha amistad.

El 8 de noviembre de 2022 el actor Sean Penn le entregó uno de sus Oscar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Foto: redes sociales
El 8 de noviembre de 2022 el actor Sean Penn le entregó uno de sus Oscar al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Foto: redes sociales

En 2025, Penn y la estrella del rock Bono hicieron un apasionado llamamiento a Occidente para que apoyara a Ucrania en el festival de cine de Cannes, posando para fotografías en la alfombra roja con soldados ucranianos.

Penn ganó el premio Oscar a mejor actor de reparto por su interpretación en la película One Battle After Another (Una Batalla tras Otra) de un fanático militar, siendo el némesis de Bob, un exrevolucionario paranoico personificado por Leonardo DiCaprio.

Ya es el tercer Oscar que recibe el actor de 65 años, quien ha estado nominado en 6 ocasiones. “Sean Penn no podía estar aquí esta noche, o no quería, así que recogeré el premio en su nombre”, fue lo que dijo Kieran Culkin, el presentador de la categoría en la ceremonia.

Con este galardón, el actor de Mystic River y Milk entró en la selecta lista de actores que han ganado 3 Oscar en su carrera. Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Walter Brennan hacen parte del selecto grupo.

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