Quién es Autumn Durald Arkapaw, la primera mujer que gana el Óscar a Mejor Cinematografía

Este domingo, en la ceremonia de los Premios Óscar 2026, algunos ganadores rompieron récords. Uno de ellos fue Autumn Durald Arkapaw, quien se llevó el galardón en la categoría de Mejor Cinematografía gracias a su trabajo en Sinners, la película dirigida y escrita por Ryan Coogler.
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Durald se convirtió en la primera mujer en ganar este premio en los 98 años de historia de los Óscar.
Cuando subió al escenario para recibir el reconocimiento, Autumn dio un emotivo discurso. Primero agradeció a Coogler por la oportunidad de hacer parte del equipo de Sinners: “Siempre que le doy las gracias a Ryan, él responde: ‘No, gracias a ti, gracias por creer en mí y gracias por confiar en mí’, y ese es el tipo de persona con la que tengo la suerte de hacer películas”.
Y después protagonizó uno de los momentos más especiales de la noche al pedirle a todas las mujeres presentes en el Dolby Theatre que se pusieran de pie. “Me siento muy honrada de estar aquí y quiero que todas las mujeres presentes se pongan de pie, porque siento que no estaría aquí sin ustedes. He recibido muchísimo cariño de todas las mujeres que han participado en esta campaña y he tenido la oportunidad de conocer a muchísimas personas. Siento que momentos como este son posibles gracias a ustedes, y quiero darles las gracias por ello”, dijo.