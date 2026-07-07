Las 10 acciones que estarán bajo la lupa de inversionistas en el tercer trimestre del año

La inteligencia artificial, el cacao, los juguetes, la banca y la energía solar serán algunos de los sectores que concentrarán la atención de los inversionistas durante el tercer trimestre de 2026.
Bloomberg Intelligence publicó su listado de las 10 empresas que recomienda seguir entre julio y septiembre, una selección de compañías que, por sus resultados financieros o por factores específicos de sus negocios, podrían sorprender positiva o negativamente al mercado.
La lista reúne empresas de distintos sectores y regiones del mundo, desde gigantes tecnológicos hasta fabricantes de juguetes y productores de materias primas. Para los analistas, todas tienen un catalizador que será determinante en los próximos meses, ya sea la publicación de resultados trimestrales, cambios en la demanda de sus productos o la evolución de variables como los precios de las materias primas y el comportamiento de la economía.