Las 10 acciones que estarán bajo la lupa de inversionistas en el tercer trimestre del año

La inteligencia artificial, el cacao, los juguetes, la banca y la energía solar serán algunos de los sectores que concentrarán la atención de los inversionistas durante el tercer trimestre de 2026. Bloomberg Intelligence publicó su listado de las 10 empresas que recomienda seguir entre julio y septiembre, una selección de compañías que, por sus resultados financieros o por factores específicos de sus negocios, podrían sorprender positiva o negativamente al mercado. La lista reúne empresas de distintos sectores y regiones del mundo, desde gigantes tecnológicos hasta fabricantes de juguetes y productores de materias primas. Para los analistas, todas tienen un catalizador que será determinante en los próximos meses, ya sea la publicación de resultados trimestrales, cambios en la demanda de sus productos o la evolución de variables como los precios de las materias primas y el comportamiento de la economía.

Entre las compañías con mejores perspectivas figura Microsoft, que continúa beneficiándose del auge de la inteligencia artificial. Bloomberg Intelligence considera que el mercado todavía subestima el impacto que tendrán las inversiones en esta tecnología sobre los resultados de la empresa. La compañía, con una capitalización bursátil cercana a US$2,7 billones, proyecta ingresos por US$355.000 millones en 2026, un incremento estimado de 16%, impulsado por el crecimiento de su negocio de computación en la nube y de las suscripciones a Microsoft 365. Otra empresa que aparece entre las favoritas es Halma, fabricante británico de productos para seguridad, salud y medio ambiente. Aunque no suele estar entre las compañías más conocidas del mercado, alrededor de 20% de sus ingresos proviene de componentes ópticos utilizados en centros de datos, un negocio que se ha visto impulsado por las fuertes inversiones de las grandes tecnológicas en infraestructura para inteligencia artificial.

Bloomberg Intelligence espera que esa demanda se traduzca en ventas superiores a las previstas.La transición energética también tiene un espacio importante en la selección. SolarEdge Technologies, fabricante de equipos para energía solar, podría recuperar terreno gracias al repunte de la demanda en Europa, mercado que representa cerca de 30% de sus ingresos. Los altos costos de la electricidad y la volatilidad de los precios del gas natural están favoreciendo nuevas inversiones en energía solar, por lo que la firma espera ventas cercanas a US$1.400 millones este año. La lista de empresas con perspectivas positivas también incluye a Telekom Malaysia, que se beneficiaría de la expansión de los centros de datos en el sudeste asiático y del crecimiento de la infraestructura digital, así como a Hongkong Land, que podría registrar una recuperación superior a la esperada en el valor de sus edificios de oficinas gracias al aumento de los arriendos en el centro financiero de Hong Kong. A ellas se suma Nokian Tyres, fabricante finlandés de neumáticos que espera mejorar su rentabilidad tras la entrada en operación de una nueva.

En el grupo de compañías que podrían decepcionar al mercado aparece Banco do Brasil. El incremento en la morosidad de los hogares y del sector agrícola obligará a la entidad a aumentar las provisiones para cubrir créditos de difícil pago, lo que reduciría sus utilidades. Otra empresa que enfrenta un panorama complejo es Barry Callebaut, uno de los mayores fabricantes de chocolate del mundo. La compañía, que espera ventas por US$15.000 millones este año, sigue sintiendo los efectos del fuerte aumento en el precio del cacao. A esto se suma el riesgo de que un fenómeno de El Niño afecte la producción mundial del grano y mantenga elevados los costos durante los próximos meses.El informe también pone el foco sobre Mattel, fabricante de Barbie. El impulso que generó la película estrenada en 2023 ya perdió fuerza y las ventas de la empresa podrían crecer menos de lo esperado. Además, los minoristas están destinando más espacio en sus tiendas a categorías con mayor demanda, como los juegos de construcción y las cartas coleccionables.

La minera que podría decepcionar por el retroceso de los metales