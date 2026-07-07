Tenían cuentas pendientes y los cogieron al pasar por el aeropuerto de Rionegro

Dos colombianos con orden de captura, uno por acceso carnal violento y otro por hurto y más delitos, fueron capturados al realizar el control migratorio por el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro.

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Migración Colombia informó que el cotejo de las identidades de estas personas dentro de sus sistemas de información permitieron verificar que los dos hombres tenían cuentas pendientes con la justicia.

Uno de los sujetos pretendía coger un vuelo con destino a México, mientras que el otro había llegado en un avión cuyo origen era una ciudad brasileña.

“Tras verificar las órdenes de captura vigentes en su contra, ambos fueron puestos a disposición de las autoridades para legalizar su detención”, expresó la directora regional de Migración para Antioquia y Chocó, Paola Salazar.

Con relación al ciudadano que buscaba salir hacia el país centroamericano, Salazar indicó que contra él pesaba una orden de captura del Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías por el delito de acto sexual violento.

En cuanto al segundo, detalló que la aprehensión se produjo luego de que este ingresara en el itinerario de una aerolínea procedente de Brasil.

Los registros indicaron entonces que aparecía cobijado por órdenes de captura del Juzgado 17 Penal con Función de Control de Garantías por varios presuntos delitos: hurto calificado y agravado, receptación, concierto para delinquir y falsedad marcaria.

Ese último ilícito mencionado consiste en la alteración o uso indebido de sellos, firmas, signos oficiales o sistemas de identificación.

“Los controles migratorios también son una herramienta para la seguridad del país. Cada persona requerida por la justicia que es detectada en los puestos de control representa un resultado concreto del trabajo articulado con las autoridades y una contribución a la seguridad de Medellín, el área metropolitana y Antioquia”, destacó por su parte la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero.

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La funcionaria también destacó que durante la presente administración, es decir, desde agosto de 2022, por los puntos de control oficiales de la Regional Antioquia-Chocó han puesto a disposición de las autoridades respectivas a más de 225 personas, tanto colombianos como extranjeros, que poseían órdenes de captura vigentes o circulares de Interpol.