Mientras termina el Gobierno, Dapre contrata por $120 millones los retratos oficiales de Petro y Francia Márquez

A un mes de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) abrió el proceso de contratación de los cuadros con los rostros del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, obras que quedarán expuestas en la Casa de Nariño junto a las de los demás exmandatarios del país. Tras revelarse su costo, se abrió un debate sobre los recursos públicos destinados a su elaboración. Según el proceso publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), el retrato de Petro tiene un valor de 75 millones de pesos, mientras que el de Márquez fue contratado por 45,5 millones, para un total que alcanza los 120,5 millones de pesos.

El contrato del retrato presidencial contempla, según el objeto publicado en la plataforma, prestar servicios artísticos para la creación de un retrato del mandatario que será expuesto en el hall de expresidentes de la Casa de Nariño. La propuesta se adjudicó al artista Luis Jaime Rojas Rodríguez. Por su parte, el contrato del retrato de la vicepresidenta fue adjudicado por $45,5 millones para la elaboración. El objeto del contrato consiste en “contratar los servicios artísticos para la creación de un retrato oficial al óleo sobre lienzo de la señora vicepresidenta de la República, Francia Elena Márquez Mina, para exponer en el hall de exvicepresidentes en la Vicepresidencia de la República”. La contratación se realizó de manera directa bajo la modalidad de ejecución de trabajos artísticos y tiene una duración de 28 días.

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¿Qué se ha dicho al respecto?

Las críticas por los costos de los retratos no se hicieron esperar. Sobre esto, el senador electo Andrés Forero (Centro Democrático), a través de su cuenta de X, señaló que: “El cuadro como expresidente de Gustavo Petro nos costará $75 M. El cuadro de Francia Márquez como exvicepresidenta nos costará $45.5 M”. Además, cuestionó el gasto en estos momentos en que, según dijo, el Gobierno ha impulsado más impuestos para los colombianos y ha recurrido a créditos con altas tasas de interés. “¿Para eso querían seguir asfixiando con más impuestos a los colombianos y han empeñado el país a tasas de usura?”, dijo.

Hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni la vicepresidenta Francia Márquez se han pronunciado sobre los cuestionamientos ni sobre el valor de los contratos publicados en la plataforma oficial de contratación del Estado.