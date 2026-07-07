Mientras termina el Gobierno, Dapre contrata por $120 millones los retratos oficiales de Petro y Francia Márquez

A un mes de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) abrió el proceso de contratación de los cuadros con los rostros del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, obras que quedarán expuestas en la Casa de Nariño junto a las de los demás exmandatarios del país.
Tras revelarse su costo, se abrió un debate sobre los recursos públicos destinados a su elaboración. Según el proceso publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), el retrato de Petro tiene un valor de 75 millones de pesos, mientras que el de Márquez fue contratado por 45,5 millones, para un total que alcanza los 120,5 millones de pesos.