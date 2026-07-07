Infantino condenó los ataques racistas contra Kylian Mbappé durante el Mundial

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó “sin equívocos” los comentarios racistas dirigidos contra Kylian Mbappé por la senadora paraguaya Celeste Amarilla.

“El mundo del fútbol y la sociedad en su conjunto están unidos en apoyo al capitán de la selección de Francia: debemos luchar contra el racismo y erradicarlo juntos”, escribió el dirigente en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“El fútbol ha mostrado durante esta Copa del Mundo hasta qué punto es un potente factor de unidad en nuestras vidas. Nuestro deporte debe permanecer como un espacio inclusivo y seguro para todos nosotros”, añadió.

Infantino concluyó asegurando que la FIFA continuará con sus “esfuerzos por erradicar la lacra del racismo de nuestro magnífico deporte y de la sociedad”.

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Tras la victoria el sábado de Francia sobre Paraguay (1-0 en octavos de final del Mundial), la senadora Celeste Amarilla criticó, a través de X, con propósitos racistas al delantero francés por su actitud al final del juego, cuando no quiso saludar al portero guaraní Orlando Gill.

“Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el senado y no pasa nada !!!”, escribió en un mensaje.

“Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol, ganaron de ped... Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol”, añadió en otro.

El lunes, a través de la misma red social, Mbappé respondió a la política paraguaya: “Señora Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo”, declaró el capitán de la selección francesa.

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“Jamás permitiré que gente como ella tenga la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo”, añadió el delantero madridista.

Tanto el gobierno francés como el paraguayo mostraron su apoyo a Mbappé y condenaron las palabras de la senadora.

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron manifestó su apoyo al capitán del equipo de fútbol de Francia.

“El presidente de la República apoya a Kylian Mbappé y al equipo francés de cara a los ataques racistas dirigidos contra el capitán de los Blues. El presidente paraguayo ha escrito al presidente francés en ese sentido, condenando las declaraciones que se hicieron, como lo hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay”, indicó la presidencia francesa.

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