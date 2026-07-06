En imágenes | Un esperanzador registro muestra crías de oso de anteojos en el Huila

Mediante cámaras trampa instaladas en dos áreas protegidas del departamento del Huila se captaron a osas andinas acompañadas de sus crías, un hallazgo que confirma procesos reproductivos exitosos en ecosistemas andinos y que llena de esperanza los esfuerzos de conservación de la biodiversidad regional.
“Desde la CAM celebramos el nacimiento de osos de anteojos en nuestro territorio, un acontecimiento destacado por registrarse en el norte y sur de la región, así como en un municipio en donde por primera vez se tiene esta evidencia de nacimiento de oso andino”, aseguró Katherine Arenas, bióloga de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).