Video | Desesperación y locura: la reacción viral de un hincha de México tras la eliminación en el Mundial

¿Apostó la casa o es el hincha más fiel de México? Eso se preguntan miles de los usuarios en redes sociales luego de este hecho. En la sala de una casa, un hombre con la camiseta verde de la selección mexicana expresó la tensión de millones de hinchas tras el partido contra Inglaterra. Le puede interesar: Video | No sirvió la presión de Trump: Bélgica goleó 4-1 a EE. UU. y lo eliminó del Mundial con Balogun en el campo Frente a él, una pantalla gigante transmite el cobro de un tiro de esquina. El hincha se tomó la cabeza, camina de un lado a otro y repite una orden desesperada hacia el televisor: “¡No la metas, perro! ¡Sácala, sácala!”. En los segundos siguientes, el silencio del salón es interrumpido por un grito colectivo que sella el destino del partido.

El hincha en medio de la desesperación por México. FOTO: Captura de video de redes sociales

El instante del quiebre, el dolor y la desesperación por México

Inglaterra ganó. El balón se quedó quieto y el televisor mostró la repetición del gol que decretó la eliminación de México en el Mundial. En ese instante exacto, los brazos del aficionado caen a los costados. Sus piernas ceden y no hay furia, hubo desolación. Este hombre caminó desorientado por la sala, se tocó el rostro y clavó la mirada en el suelo mientras las repeticiones oficiales confirmaron la derrota en la pantalla. Sus acompañantes, sentados en un sillón negro, se cubrieron la cara con las manos del asombro.

La frustración física se apoderó del espacio. El hincha se arrodilló en medio de la habitación, miró al techo y rompió desesperadamente en llanto. Sus gritos llenan el lugar. Segundos después, se desploma por completo sobre el piso. Queda tendido de espaldas, con las piernas extendidas y las manos en el pecho, emitiendo lamentos continuos. Ante la intensidad de la reacción, un amigo se acerca rápidamente desde el sofá para sujetarlo, abrazarlo por la espalda e intentar levantarlo, temiendo por su estado físico.

El final sobre el piso y la eliminación de México

El intento de contención apenas surte efecto. El hombre continúa gritando en el suelo, sacudiéndose con desesperación mientras su compañero lo sostiene firmemente contra su cuerpo. En el televisor, la transmisión deportiva da paso a una cortina comercial donde se lee la frase “El extra de México es mundial”, contrastando con la escena de la sala de la casa, donde todos quedaron sorprendidos por el partido.

El hincha de México no pudo contener los gritos y las lágrimas. FOTO: Captura de video de redes sociales