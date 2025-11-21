x

¿Cambió de parecer? Ahora Zelenski rechaza el plan de EE. UU. para ponerle fin a la guerra con Rusia

Aunque Ucrania había asegurado que iba a aceptar el plan presentador por Donald Trump, la publicación de los 28 puntos de dicho acuerdo pone en una relativa desventaja a Kiev frente a Moscú, pues le exige que ceda territorios ocupados a Rusia, renuncie a la adhesión a la OTAN, reduzca sus fuerzas armadas y organice elecciones.

  • El presidente ucraniano Volodimir Zelenski aseguró que no “traicionará” a su país tras conocer las condiciones del acuerdo presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario ruso Vladimir Putin, por su parte, amenazó con conquistar más territorio si Kiev rechaza el plan. FOTOS: Getty y AFP
Agencia AFP
21 de noviembre de 2025
bookmark

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, rechazó este viernes el plan de Estados Unidos para poner fin a casi cuatro años de guerra con Rusia y aseguró que no “traicionará” a su país.

Desde el Kremlin, el presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró en cambio que el plan puede “sentar las bases” para un acuerdo definitivo y amenazó con conquistar más territorio si Kiev lo rechaza.

Lea aquí: Rusia condenó a 13 años de cárcel a dos exsoldados colombianos acusados de combatir para Ucrania

Para Zelenski, “Ucrania podría enfrentarse a una elección muy difícil: la pérdida de dignidad o el riesgo de perder a un socio clave”, Estados Unidos, declaró en un mensaje a la nación.

“Estamos atravesando uno de los momentos más difíciles de nuestra historia”, añadió, y dijo que las propuestas estadounidenses auguran “una vida sin libertad, sin dignidad, sin justicia”.

Varios medios, incluida la agencia AFP, publicaron los 28 puntos del plan respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump y que exige que Kiev ceda territorios ocupados a Rusia, renuncie a la adhesión a la Otan, reduzca sus fuerzas armadas y organice elecciones.

Trump dijo que el 27 de noviembre, día de Acción de Gracias, es una fecha límite “adecuada” para recibir una respuesta por parte de Kiev.

Rusia lanzó su invasión de Ucrania en febrero de 2022 y anexionó la península de Crimea antes, en 2014.

Según Putin, “Ucrania y sus aliados europeos todavía se hacen ilusiones y sueñan con infligir una derrota estratégica a Rusia en el campo de batalla”, y aseguró que en caso de rechazo del plan, Moscú está dispuesto a lograr sus objetivos “por las armas, en el marco de una lucha armada”.

Le puede interesar: “Estoy decepcionado, pero no he roto con él”: Trump sobre Putin tras ultimátum a Rusia

Zelenski prometió que presentará “alternativas” a la propuesta de Washington y aseguró que no “traicionará” a su país.

Poco después, habló con el vicepresidente estadounidense JD Vance, y le aseguró que “sigue respetando” la voluntad de Trump de poner fin a la guerra.

También se puso en contacto de urgencia con los dirigentes de Francia, Alemania y Reino Unido, sus principales aliados frente a Rusia y Estados Unidos.

Según la presidencia francesa, los socios reafirmaron que “todas las decisiones que tengan implicaciones para los intereses de Europa y de la OTAN requieren el apoyo conjunto y el consenso de los socios europeos y de los aliados de la OTAN”.

“Nada debe decidirse sobre Ucrania sin Ucrania”, insistió la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró por su parte que cualquier “solución de paz” para Ucrania debería respetar su “integridad territorial”.

Concesiones del plan

Según el plan consultado por la AFP, Kiev debería comprometerse a no entrar nunca en la OTAN y no podría desplegar fuerzas occidentales en su territorio, aunque sí prevé aviones de combate europeos en Polonia para proteger al país.

La propuesta retoma varias demandas formuladas por Rusia y rechazadas por Kiev, entre ellas que Ucrania ceda el este del país y acepte la ocupación de una parte del sur de Ucrania.

Las dos regiones de la cuenca minera e industrial del Donbás, Donetsk y Lugansk (este), así como la península de Crimea anexionada en 2014, serían “reconocidas de facto como rusas, incluso por Estados Unidos”, y Moscú recibiría otros territorios ucranianos que aún hoy están bajo el control de Kiev.

Rusia también vería el fin de su aislamiento de Occidente con su reintegración al G8 y el levantamiento gradual de las sanciones, así como su deseo de alejar para siempre a Kiev de la Alianza Atlántica, algo que debería inscribirse en la Constitución ucraniana.

Siga leyendo: Rusia desafía a Trump con la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear e instan a “respetar” soberanía de Venezuela

Kiev debería además limitar su ejército a 600.000 militares y conformarse con una protección de aviones de combate europeos basados en Polonia, mientras que la OTAN se comprometería a no estacionar tropas en territorio ucraniano.

Ucrania debería, además, organizar elecciones en menos de 100 días, un punto que responde a las reivindicaciones de Moscú, que insiste en la destitución de Zelenski.

En Kiev, la palabra “capitulación” estaba en boca de todos el viernes.

“Espero de verdad que la parte ucraniana se niegue a implementar un acuerdo así”, declaró Danylo Domsky, un estudiante de 18 años.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Zelenski rechazó el plan de paz propuesto por Estados Unidos?
Porque considera que implica “traicionar” a Ucrania, ceder territorios y renunciar a su dignidad e independencia.
¿Qué territorios debería entregar Ucrania según el plan?
Donetsk, Lugansk y Crimea serían reconocidos “de facto” como rusos, y Rusia recibiría además zonas del sur que hoy siguen bajo control ucraniano.
¿El plan exige que Ucrania renuncie a ingresar a la OTAN?
Sí. Una de las condiciones centrales es que Kiev se comprometa a no entrar nunca en la Alianza Atlántica.
¿Qué gana Rusia si aceptan el plan?
Reconocimiento territorial, levantamiento progresivo de sanciones y regreso al G8.

