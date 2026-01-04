x

¡Pilas! Conozca cómo son las estafas vendiendo boletas falsas para conciertos

Con el auge de espectáculos de gran factura que llegan al país también aumentan las estafas de quienes venden boletas “revendidas”. No caiga.

  • Pilas con las boletas que le ofrezcan por redes sociales para el concierto de Bad Bunny, las autoridades advierten que hay estafas y cuentas falsas que las están ofreciendo. FOTO EL COLOMBIANO
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

Son varios los casos que se han ido conociendo en redes sociales. Gente que busca desesperadamente entradas para el concierto de su artista favorito –del cual oficialmente se anunció un sold out (boletería agotada)– y cae en las garras de estafadores que crean perfiles falsos y venden tiquetes que no existen.

Y aunque esto no es algo nuevo, es importante recordar cómo pasa, para que usted no caiga en la trampa de quienes se aprovechan de la emoción de los fanáticos.

Esto le pasó a Sara Salgado, cuando con una amiga comenzó a buscar en redes sociales quién estaba vendiendo alguna boleta para el pasado concierto de J Balvin en Medellín, y encontró un perfil de una joven en X, con bastantes seguidores: “Uno veía que su cuenta no tenía nada raro, nos dio confianza desde el principio”.

La amiga de Sara fue la que tuvo contacto con este personaje virtual y se hicieron los trámites para entrar al concierto de J Balvin en Medellín con una boleta que “supuestamente” tenía y que no iban a usar en su grupo de amigos.

La mujer en cuestión les dio su número de WhatsApp y empezó el tejemaneje. Lo que también tranquilizó a las compradoras fue que la boleta no tenía un incremento muy notorio, “eran como 30.000 pesos de más”. Eran dos entradas para Sur cuyo valor fue consignado a través de una llave de Bre-B (que particularmente tiene el número de cédula de la “vendedora”). Ella les pidió el correo que tenían en su cuenta de Tu Boleta para transferirles las entradas y hasta ahí todo normal.

Entre confirmaciones y demás, la mujer insistía en que no se reflejaba ese dinero en su cuenta y curiosamente ese día hubo un fallo en las transacciones de Bre-B por lo que decidieron esperar. Al día siguiente la mujer contestó que nada, que no se le veía el dinero en la cuenta.

Tras verificar con su banco –que efectivamente el dinero salió y entró a la cuenta de la mujer– ya esta no volvió a responder. Sara denunció en su cuenta de X advirtiendo que habían sido estafadas, “y ahí nos dimos cuenta de que tenía tres cuentas, todas con muchos seguidores, las tres con historias de vida distinta: en una es auxiliar de enfermería, en la que nosotros encontramos tenía que era fan de Shakira, que era ingeniera y así. Cuando yo puse ese tuit me bloqueó a mi y a todos mis amigos que se unieron en la denuncia, se cambió el nombre de usuario como cinco veces y también nos dimos cuenta de otras personas estafadas para el mismo concierto, incluso que en otras cuentas decía que vendía boletas para el show de Balvin en Bogotá”.

El tema escaló a las autoridades ya que con su nombre y número de cédula podían denunciar más fácilmente y ahí se dieron cuenta que tras bloquearle su cuenta en el banco, (gracias al radicado de la denuncia) había abierto, al parecer, otras cuentas en otros bancos.

Sara concluye que es mejor esperar a portales oficiales –que al final abren algunas boletas de más antes de los shows– para comprar una entrada, o si no, confiar solo en los amigos que por alguna razón no vayan a ir, o al final aguantarse las ganas, porque es mejor eso que salir estafados y perder dinero.

Casos como los de Sara abundan, pero además otros con tintes más peligrosos porque hay personas que cuando denuncian en redes que fueron estafadas lo que reciben de vuelta es una amenaza (le pasó a una usuaria con boletas para el próximo show de Bad Bunny). No se confíe y siga los consejos profesionales.

Recomendaciones generales para no caer en estafas de boletas

Según Kaspersky, empresa multinacional de ciberseguridad, es justo en épocas de conciertos o festivales que crece la alerta –ante el uso de las redes sociales y correos electrónicos fraudulentos– sobre la venta de entradas inexistentes o duplicadas, incluso manipulando códigos QR con versiones falsas.

Las recomendaciones de Kaspersky son:

1. Comprar solo en sitios oficiales
2. No guardar su información financiera en plataformas de compra
3. Activar las alertas de notificaciones de su banco
4. Desconfiar de las ofertas demasiado buenas para ser verdad
5. Evitar comprar entradas conectado a redes públicas de Wi-Fi.

Utilidad para la vida