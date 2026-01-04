x

Edmundo González rompe el silencio tras la captura de Nicolás Maduro en EE. UU., ¿qué dijo?

El líder opositor calificó la captura de Maduro como un punto de inflexión para Venezuela, aunque advirtió que la transición solo será posible con la liberación de presos políticos.

  • Edmundo González señaló que los acontecimientos marcan “un antes y un después en la historia reciente del país”. Foto: Tomada de redes sociales
    Edmundo González señaló que los acontecimientos marcan “un antes y un después en la historia reciente del país”. Foto: Tomada de redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
04 de enero de 2026
bookmark

Tras la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por autoridades de Estados Unidos, el dirigente opositor venezolano Edmundo González se refirió por primera vez a lo ocurrido mediante un pronunciamiento en redes sociales.

En su declaración, González señaló que los acontecimientos marcan “un antes y un después en la historia reciente del país”, aunque admitió que la situación despierta “emociones contradictorias” en la población venezolana.

Puede leer: “Es una gran mujer pero no tiene el respeto de su pueblo”: Trump descarta a María Corina Machado como líder

El líder opositor sostuvo que la captura de Maduro representa “un avance relevante, pero insuficiente”, y subrayó que la verdadera normalización institucional de Venezuela solo será posible cuando se produzca la liberación de todos los presos políticos.

González insistió en que debe respetarse “sin ambigüedades” la voluntad mayoritaria expresada por los venezolanos en las urnas el pasado 28 de julio, al considerar que ese mandato popular debe convertirse en el eje de cualquier proceso de reconstrucción democrática.

Entérese: ¿Qué le espera a la región con la captura de Nicolás Maduro y el anuncio de EE.UU. de asumir el control en Venezuela?

Un nuevo escenario político tras la salida de Maduro

A juicio del líder opositor, la salida de Nicolás Maduro del país configura “un nuevo escenario político”, aunque advirtió que este hecho no sustituye las tareas pendientes para una transición democrática real.

Más noticias: “Edmundo González debe asumir de inmediato su mandato”: María Corina Machado tras captura de Maduro

“Ninguna transición es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta”, afirmó.

Llamado a la Fuerza Armada y a la unidad nacional

González también hizo un llamado a la unidad nacional y dirigió un mensaje a la Fuerza Armada, a la que exhortó a cumplir con la Constitución.

“Su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República”, señaló.

Le puede interesar: ¿Quién es Delcy Rodríguez? La figura clave del chavismo que asumió el mando de Venezuela

Para concluir, el dirigente sostuvo que el futuro de Venezuela debe edificarse sobre el respeto a los derechos, el fortalecimiento de las instituciones y la construcción de un país con esperanza democrática.

