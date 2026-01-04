Edmundo González rompe el silencio tras la captura de Nicolás Maduro en EE. UU., ¿qué dijo?

Tras la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, por autoridades de Estados Unidos, el dirigente opositor venezolano Edmundo González se refirió por primera vez a lo ocurrido mediante un pronunciamiento en redes sociales.

En su declaración, González señaló que los acontecimientos marcan “un antes y un después en la historia reciente del país”, aunque admitió que la situación despierta “emociones contradictorias” en la población venezolana.

El líder opositor sostuvo que la captura de Maduro representa “un avance relevante, pero insuficiente”, y subrayó que la verdadera normalización institucional de Venezuela solo será posible cuando se produzca la liberación de todos los presos políticos.

González insistió en que debe respetarse “sin ambigüedades” la voluntad mayoritaria expresada por los venezolanos en las urnas el pasado 28 de julio, al considerar que ese mandato popular debe convertirse en el eje de cualquier proceso de reconstrucción democrática.

