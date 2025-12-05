Trump revive la Doctrina Monroe: los planes de Estados Unidos para volverse más influyente en América Latina

El gobierno de Donald Trump publicó este viernes su nueva estrategia de seguridad nacional, un documento muy esperado que cambia drásticamente las prioridades de la política exterior de Estados Unidos.
Uno de los elementos principales es el denominado “Corolario Trump” de la doctrina del expresidente James Monroe de 1823, según la cual América Latina queda fuera del alcance de potencias extranjeras, ya sea europeas o asiáticas, afianzando la visión de Trump de America First (Estados Unidos Primero, por su traducción al español).
Estos son algunos de los puntos clave por continente: