Atención colombianos en el exterior: así podrán cambiar su puesto de votación para las elecciones de 2026

El desplazamiento al consulado para inscribir o cambiar el puesto de votación será cosa del pasado para los colombianos que residen en el extranjero, siendo una votación sin fronteras para la democracia local.
La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció este viernes 5 de diciembre una herramienta virtual y gratuita que busca facilitar el ejercicio del derecho al voto para los connacionales de cara a las elecciones de 2026.
Esta iniciativa elimina la obligatoriedad del trámite presencial inicial, lo que permitirá a los ciudadanos reducir costos y ahorrar tiempo, realizando el proceso desde cualquier lugar con conexión a internet.