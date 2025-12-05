Ataque de EE. UU. en el Caribe genera polémica: ¿un crimen de guerra?

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth y la administración del presidente Donald Trump están bajo la lupa del Congreso por el ataque letal del 2 de septiembre en el que las fuerzas estadounidenses atacaron los restos de una embarcación que ya había sido impactada, matando a dos sobrevivientes. Se trató del primer ataque estadounidense contra una lancha en el Caribe y se saldó con 11 personas muertas, según publicó Hegseth. La Casa Blanca confirmó que hubo un segundo ataque en esa acción en aguas del Caribe. Ese segundo impacto mató en el agua a sobrevivientes del primer misil. Ese segundo ataque contra personas flotando en aguas internacionales es considerado como un posible crimen de guerra por legisladores demócratas, que han prometido presionar para lograr una investigación en el Congreso. Un destacado legislador demócrata que vio imágenes de ese incidente el jueves dijo que mostraban un ataque estadounidense a “marinos naufragados”. El jueves, el Comando Sur de Estados Unidos informó en X que “los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”. “Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron”, añadió.

La publicación incluía un video que mostraba una lancha de varios motores cruzando el mar a gran velocidad antes de ser impactada por una explosión que dejó la embarcación en llamas. Hasta ahora, la veintena de ataques han causado al menos 87 muertos, y Trump ha asegurado que “muy pronto” la ofensiva pasará a tierra. Más temprano, el almirante estadounidense que ordenó un segundo bombardeo contra una presunta narcolancha en el Caribe en la que murieron en total once personas compareció en el Congreso, donde fue cuestionado sobre la legalidad de su decisión. Jefe del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales, Frank Bradley presentó a los congresistas a puerta cerrada imágenes del ataque.