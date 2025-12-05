Oído animal escucha tres veces más que el humano, por lo que sufren más con la quema de pólvora en el Valle de Aburrá

Lo que para usted es un simple estallido, para cualquier especie puede ser la muerte misma. Cuando llega diciembre, una de las principales formas para festejar en Medellín y el resto del país es la pólvora. Está presente desde la alborada hasta fin de año, lo que Navidad tras navidad deja cientos de quemados e incluso, fallecidos. Producto de la quema de la misma hay algo que puede ser aún peor: el estallido, que dependiendo de la pirotecnia suena menos o más fuerte.
No va ni la primera semana de este mes y ya el Área Metropolitana entregó los primeros reportes: una zarigüeya muerta y tres aves heridas, una de ellas con un trauma craneoencefálico, cifras que generan alerta en el Valle de Aburrá.
El ruido por el estallido de la pólvora, para una persona, puede ser sorpresivo, fastidioso, agradable y por qué no, motivo de celebración, sin embargo, para los animales de compañía y la fauna silvestre, podría ser mortal.