Desde Medellín, red internacional se dedicaba a estafar con visas estadounidenses falsas y captó casi $2,5 millones de dólares

Hasta la capital antioqueña llegó el coletazo del megaoperativo de autoridades gringas que terminó con la captura de 19 personas en Estados Unidos, Centroamérica y Medellín vinculadas a los delitos de fraude de visas, crimen organizado, lavado de dinero y otros cargos relacionados.
Según detallaron la Policía y la Fiscalía colombianas, el operativo en el país se hizo en coordinación con las agencias gringas de seguridad HSI, USAID OIG, así como con autoridades de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Ecuador.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4