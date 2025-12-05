Grupo L, ¿el de la muerte en el Mundial de 2026? Estos son los equipos que lo componen

La suerte está echada: el Mundial de Norteamérica 2026 ya conoce sus doce grupos tras el sorteo realizado este viernes en Washington. Para muchos, el grupo L es el de la muerte, luego de que quedaran instaladas allí las selecciones de Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.

El seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, dijo el viernes que los Three Lions tienen confianza, pero que deben mostrar a sus rivales el respeto que merecen.



“Un partido de apertura difícil contra Croacia y Ghana, dos selecciones habituales en Mundiales y dos naciones fuertes y orgullosas”, declaró Tuchel a la BBC.

“Todavía no sé mucho sobre Panamá, pero descubriremos más antes de que inicie el torneo”, afirmó al término del sorteo en Washington.

“Solo he experimentado fases de grupo en el formato Champions League (europea) y la forma de afrontarlo era tratando con el mayor respeto, y concentrándonos en ganar el grupo”, agregó.

“Siempre parece difícil, pero tenemos confianza y estaremos bien preparados cuando llegue”, concluyó el alemán.