Trump no dudó en apretar el gatillo, pese a ser llamado “el presidente de la paz”

Donald Trump volvió al poder con la promesa de ser un presidente por la paz, pero en menos de un año de mandato no ha dudado en recurrir a la fuerza de forma drástica, como en Irán, Nigeria o Venezuela. Trump ordenó los ataques militares a gran escala del sábado en Venezuela, y afirmó que el líder del país, Nicolás Maduro, al que acusa de encabezar un gobierno narcotraficante, había sido capturado y sacado del país en un vuelo. Lea también: Maduro estaba en una “fortaleza”: Trump dio detalles sobre la detención del dictador venezolano La operación que dio la bienvenida al Año Nuevo se produce después de que el ejército estadounidense atacara Nigeria el día de Navidad, en lo que Trump dijo que fue una operación dirigida contra yihadistas para respaldar a los cristianos. Meses atrás atacó instalaciones nucleares en Irán, uno de los acérrimos enemigos de Estados Unidos, para declarar inmediatamente “victoria” y dar por terminada la ofensiva. Y horas antes del ataque en Venezuela, Trump advirtió que estaba listo para atacar de nuevo en Irán si el régimen clerical vuelve a sofocar violentamente el movimiento de protesta en las calles.

Trump y su búsqueda por el Nobel de Paz

La afición por la guerra parecería contradecir la imagen de un presidente que ha proclamado en voz alta que merece el Premio Nobel de la Paz por, según él y sus acólitos, haber puesto fin a ocho guerras. En su segundo discurso inaugural el 20 de enero del año pasado, Trump dijo: “Mi legado más orgulloso será el de pacificador y unificador”. Pero el republicano también ha reivindicado lo que denomina “paz a través la fuerza”, para atacar a gobiernos autoritarios que han sido condenados y sancionados en Naciones Unidas, o los que le son simplemente hostiles.

Washington publicó hace menos de un mes una nueva y dura Estrategia de Seguridad Nacional en la que proclamó una revisión de la Doctrina Monroe, por la que Estados Unidos considera de nuevo prioritarios sus intereses en América Latina. Trump dice que impulsa la reconstrucción de la Franja de Gaza, devastada por la guerra lanzada por Israel, y persiste en liderar las negociaciones para lograr la paz entre Rusia y Ucrania. Pero al mismo tiempo rebautizó el Departamento de Defensa como el “Departamento de Guerra”. “Estamos logrando la paz a través de la fuerza. Eso es lo que estamos haciendo”, dijo Trump en un mitin el mes pasado en Pensilvania.

La crítica de Trump a la intervención en otros países de sus antecesores