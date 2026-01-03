Trump no dudó en apretar el gatillo, pese a ser llamado “el presidente de la paz”

Donald Trump volvió al poder con la promesa de ser un presidente por la paz, pero en menos de un año de mandato no ha dudado en recurrir a la fuerza de forma drástica, como en Irán, Nigeria o Venezuela.
Trump ordenó los ataques militares a gran escala del sábado en Venezuela, y afirmó que el líder del país, Nicolás Maduro, al que acusa de encabezar un gobierno narcotraficante, había sido capturado y sacado del país en un vuelo.
La operación que dio la bienvenida al Año Nuevo se produce después de que el ejército estadounidense atacara Nigeria el día de Navidad, en lo que Trump dijo que fue una operación dirigida contra yihadistas para respaldar a los cristianos.
Meses atrás atacó instalaciones nucleares en Irán, uno de los acérrimos enemigos de Estados Unidos, para declarar inmediatamente “victoria” y dar por terminada la ofensiva.
Y horas antes del ataque en Venezuela, Trump advirtió que estaba listo para atacar de nuevo en Irán si el régimen clerical vuelve a sofocar violentamente el movimiento de protesta en las calles.