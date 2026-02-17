¿Libertad de culto o invasión a propiedad privada? Polémica en el Alto de la Virgen de Guarne

Todo un debate se generó por un video viral en redes sociales, en el que se observa al sacerdote Julián David Maldonado Montoya, de la Prelatura Apostólica Verbum Domini, sosteniendo una discusión con un grupo de monjas y algunos uniformados de la Policía en el Alto de la Virgen en Guarne, municipio del Oriente antioqueño.
El acontecimiento ocurrió el pasado domingo 15 de febrero, cuando este padre presidía una eucarística junto a los feligreses de su comunidad que habían viajado desde Medellín. Al parecer, la ceremonia fue interrumpida por las religiosas y las autoridades, quienes señalaron que el lugar donde estaban, un sector del Alto de la Virgen, era un predio privado y por ende no podían estar allí.
La discusión, que en un primer momento solo se trató de un reclamo, pasó a tornarse un poco más tensa, dado que el sacerdote señaló que eso podía considerarse como un hostigamiento religioso y una persecución innecesaria, pues no estaban haciendo nada malo.