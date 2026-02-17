¿Libertad de culto o invasión a propiedad privada? Polémica en el Alto de la Virgen de Guarne

Todo un debate se generó por un video viral en redes sociales, en el que se observa al sacerdote Julián David Maldonado Montoya, de la Prelatura Apostólica Verbum Domini, sosteniendo una discusión con un grupo de monjas y algunos uniformados de la Policía en el Alto de la Virgen en Guarne, municipio del Oriente antioqueño. El acontecimiento ocurrió el pasado domingo 15 de febrero, cuando este padre presidía una eucarística junto a los feligreses de su comunidad que habían viajado desde Medellín. Al parecer, la ceremonia fue interrumpida por las religiosas y las autoridades, quienes señalaron que el lugar donde estaban, un sector del Alto de la Virgen, era un predio privado y por ende no podían estar allí. Lea más: Ya no en el cielo sino en la tierra: así es la iglesia evangélica de Latinoamérica por dentro La discusión, que en un primer momento solo se trató de un reclamo, pasó a tornarse un poco más tensa, dado que el sacerdote señaló que eso podía considerarse como un hostigamiento religioso y una persecución innecesaria, pues no estaban haciendo nada malo.

“Estamos acá en el Alto de la Virgen, no nos dejan celebrar la eucaristía, entonces vamos a poner autoridades porque yo tengo todos mis papeles en regla, es que yo no soy ningún sacerdote falso”, dijo Maldonado Montoya a una de las monjas que estaba en el lugar. El argumento de las religiosas, además de señalar que debían irse de allí porque era un predio privado, era que ellos no predican la comunión romana, y si bien son considerados católicos, pertenecen a una comunidad independiente. A modo de intervención, uno de los policías tomó la palabra al ver que la situación pasó de claros a oscuros, y le comunicó al sacerdote que lo mejor era irse del lugar y no continuar con el alegato, que incluso ya estaba subiendo los ánimos de ambas partes. “Créame que así como usted le habla duro a la madre, yo también puedo hablar duro. Yo le digo algo de corazón: usted esto lo puede hacer en un recinto público, y lo que le están diciendo en este momento es que esto es privado. Si usted lo desea hacer en un sitio público, no hay problema”, dijo el uniformado mientras le daba la mano a Maldonado Montoya. Así las cosas, el padre dijo que no había inconveniente y aceptó irse a celebrar la eucaristía en otra parte. “Eso es lo que predicamos, eso es lo que rezamos... Aquí no se trata de religiones, se trata de Cristo, y Cristo predicó en todas partes”, fue lo que dijo el sacerdote mientras se retiraba la casulla justo antes de marcharse del predio en compañía de sus feligreses.

¿Qué pasó después?