Epstein y su relación con Colombia: Pastrana, una víctima y la burundanga

Los archivos del pederasta —físico, falsificador de títulos, corredor de bolsa y muerto en prisión en 2019— Jeffrey Epstein no dejan de sorprender por sus nexos con Colombia. Además de la aparición del expresidente Andrés Pastrana —quien ha guardado silencio— y de que las compras de tiquetes de avión revelaron que hubo una víctima colombiana que viajó a Estados Unidos entre 1998 y 2003, ahora se conoció que el pederasta tenía un interés particular por la burundanga —o el borrachero—, la flor con la que se hace la escopolamina y que tiene la particularidad de torcer la voluntad de quien huela sus esporas.
Empecemos con Pastrana y su gran silencio. Desde que hace unas semanas se desclasificaron miles de documentos de Epstein, cientos de figuras del mundo político, empresarial y artístico salieron salpicadas; muchos han sido expulsados de sus trabajos o han salido a dar explicaciones. El expresidente colombiano no, pese a que ahora apareció en listas de correos electrónicos y se supo que en 2003, cuando ya no era mandatario, el mismísimo Epstein le mandó un paquete desde Nueva York.
La relación del expresidente fue, al parecer, más estrecha con Ghislaine Maxwell, la compañera, reclutadora y proxeneta de Epstein. La mayor prueba es esa foto, ya popular en internet, donde se les ve a ambos aquí en Colombia, con una gran sonrisa y overol de la Fuerza Aérea Colombiana. Sobre esto, la mujer dijo a los funcionarios del Departamento de Justicia de su país: “Soy piloto de helicóptero y Andrés también. Nos hicimos amigos y piloteé un Blackhawk en Colombia”. Y también: “Viajamos con Pastrana a Colombia, y Epstein también estaba presente. También fuimos a Cuba; ese viaje fue organizado por un amigo que tenía conexiones con distribuidores de puros, y allí conocimos a Fidel Castro”.
Ya en 2019, Pastrana había salido salpicado por su aparente cercanía con Epstein —pues no se conocían las fotos de hoy— tras una serie de vuelos en el jet privado del magnate: de Irlanda a las Bahamas y de las Bahamas a Cuba. En 2019, mediante un comunicado, el expresidente dijo que se habían conocido en Irlanda y que juntos habían visitado a Fidel Castro. Y, supuestamente, caso cerrado.
Pero desde el año pasado la cercanía pasó de registros de vuelos a fotografías y correos electrónicos. Se vieron las fotos en Cuba, las sonrisas entre amigos, la visita de Maxwell y mensajes con el agente de modelos Jean-Luc Brunel, quien reclutaba mujeres para Epstein y quien también resultó muerto —por suicidio— en una cárcel de Francia.
Cualquiera pensaría que una relación entre Pastrana y los poderosos del mundo se hubiera dado en su gobierno, entre 1998 y 2002, cuando se le conoció por recorrer el planeta para conseguir apoyos a su proceso de paz con las Farc. Sin embargo, fue en 2009 cuando Brunel le escribió: “Hola, Andrés. Llego a las dos de la tarde desde Lima. Dime si tienes un número de teléfono estadounidense para que te llame. Estoy muy contento de verte de nuevo”. Asimismo, en los documentos liberados, se ve que Epstein lo tenía muy presente ese mismo año, cuando le escribió a su amigo Brunel para enlazarse con Tommy Mottola por un supuesto gran negocio de entretenimiento: “Llama a Pastrana sobre una gran casa en Cuba”.
Hasta el momento, Pastrana ha guardado un incómodo silencio.