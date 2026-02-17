x

“Nadie triunfa solo”: lo que dijo Pacho Maturana tras ser el único técnico colombiano entre los 50 mejores de la historia

Fue el único colombiano incluido en un ranking internacional encabezado por Johan Cruyff. Dialogamos con él sobre este reconocimiento.

  • Francisco “Pacho” Maturana sigue vinculado a Atlético Nacional y es un faro para los proyectos del club. FOTO Juan Antonio Sánchhez

    Francisco “Pacho” Maturana sigue vinculado a Atlético Nacional y es un faro para los proyectos del club. FOTO

    Juan Antonio Sánchhez

John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
El neerlandés Johan Cruyff fue elegido como el mejor director técnico de todos los tiempos en un listado publicado por Kodro Magazine. En la clasificación, Cruyff superó a entrenadores de la talla de Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Arrigo Sacchi y Carlos Bilardo.

En medio de ese selecto grupo aparece un nombre colombiano: Francisco Maturana. El técnico antioqueño ocupa la posición 29° y es el único representante del país en el escalafón, incluso por encima de entrenadores multicampeones como Zinedine Zidane, Franz Beckenbauer, Vicente del Bosque, Luis Enrique y Joachim Löw.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Maturana recibió el reconocimiento con serenidad y profundidad reflexiva.

“Tiene un valor histórico, no solamente se refiere a Colombia, que no está, digamos, en cuestionamiento, sino que es coherente con lo que ha sido mi historia en esta profesión”, expresó.

El exseleccionador recordó que en 1993 ya había sido elegido como el mejor entrenador de América, un reconocimiento que, según explica, tiene sustento en logros concretos. En Sudamérica, señala, existen dos títulos mayores: la Copa Libertadores a nivel de clubes y la Copa América a nivel de selecciones.

Maturana conquistó la Libertadores de 1989 con Atlético Nacional y levantó la Copa América en 2001 con la Selección Colombia. Según recuerda, en la historia del fútbol sudamericano solo cuatro entrenadores han ganado ambos títulos, y él es uno de ellos.

“Es algo reconocido en América, reconocido en Conmebol y en muchas partes del mundo”, afirmó, dejando claro que más que alimentar nostalgias, el reconocimiento representa el cierre de una historia construida con coherencia.

Lejos de asumir el logro como un mérito individual, Maturana insistió en que nadie triunfa solo. Se definió como un técnico forjado en Atlético Nacional y destacó que el club ha sido cuna de entrenadores de talla internacional, como Hernán Darío Gómez, Luis Fernando Suárez, Santiago Escobar y Reinaldo Rueda, entre muchos otros.

Para él, el reconocimiento también valida el trabajo formativo de la institución verdolaga, capaz de proyectar técnicos al escenario mundial.

Maturana recordó además su proceso de formación en Uruguay, donde obtuvo su título en la Escuela de Entrenadores. También evocó el aprendizaje constante junto a referentes del fútbol europeo como Juan Manuel Lillo, Arrigo Sacchi y Fabio Capello, quienes visitaron sus entrenamientos o intercambiaron conceptos con él.

“Todavía siento que soy un aprendiz permanente”, dijo, reafirmando una filosofía basada en la humildad intelectual y la evolución constante.

Además de su histórica etapa con Nacional y la Selección Colombia —a la que clasificó a dos Copas del Mundo consecutivas en los años 90—, Maturana dirigió en España al Atlético de Madrid y al Real Valladolid. También estuvo al frente de las selecciones de Costa Rica, Perú y Trinidad y Tobago.

En el plano internacional, recordó logros poco mencionados en Colombia: fue campeón de la Copa UNCAF con Costa Rica y conquistó la Liga Árabe y la Recopa de Asia con el Al-Hilal en Arabia Saudita.

Su última experiencia como entrenador fue en 2019 con el Royal Pari. Desde entonces ha actuado como asesor y conferencista, compartiendo su visión del juego y del liderazgo.

Para Maturana, el reconocimiento no se limita a los títulos obtenidos, sino a la manera en que se persiguieron. “No solamente los logros, sino la forma como vas en busca de esos logros”, reflexionó.

Se definió como producto de su barrio, de su hogar y de unos principios “no negociables”. Para él, la primera escuela es la familia, donde se aprenden valores que luego se trasladan al fútbol y a la vida.

Incluso recordó con orgullo que fue campeón del Pony Fútbol en su juventud, un detalle que, en su narrativa, conecta los grandes triunfos internacionales con los inicios humildes.

“Simplemente compartir eso y la sensación de haberle quedado bien a mi club y de haberle quedado bien al país”, concluyó.

En una lista encabezada por Cruyff y poblada de leyendas, el nombre de Francisco Maturana aparece como símbolo del fútbol colombiano en el contexto mundial. Un reconocimiento que no solo celebra títulos, sino una filosofía de juego, una manera de liderar y una historia que trascendió fronteras.

Utilidad para la vida