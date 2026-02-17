El negocio de las bicicletas en Colombia ya supera los US$200 millones al año

El mercado de las bicicletas en Colombia pedaleó con fuerza en 2025, puesto que las importaciones del sector cerraron alrededor de los US$80 millones.
De hecho, la cifra es más importante al sumar aranceles, fletes y márgenes comerciales, pues se eleva el tamaño real del mercado a entre US$100 millones y US$130 millones anuales a precio público, según estimaciones del sector, basadas en la consolidación de la Dian.
Pero si tenemos en cuenta un análisis de Expert Market Research, que, adicionalmente, incluye al segmento eléctrico, el tamaño del mercado en términos generales asciende a los más de 200 millones de dólares.
Incluso, el informe proyectó que el mercado crecerá a una Tasa de Crecimiento Anual Compuesta del 6,8%.