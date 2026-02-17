x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

No solo era el niño Kevin Arley: más de 40 pacientes con hemofilia han tenido inconvenientes con sus medicamentos

Los pacientes diagnosticados con hemofilia no reciben su tratamiento de parte de Nueva EPS, que está intervenida por el Gobierno. El caso del menor fallecido podría repetirse si no les suministran los medicamentos a tiempo a esta población. Esta es la denuncia.

  • La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años, se convirtió en el triste reflejo de la crisis de la salud que atraviesa el país. FOTOS: Julio César Herrera y tomada de X @RonnySuarez_
    La muerte de Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años, se convirtió en el triste reflejo de la crisis de la salud que atraviesa el país. FOTOS: Julio César Herrera y tomada de X @RonnySuarez_
El Colombiano
El Colombiano
Colprensa
hace 50 minutos
bookmark

El presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos, Sergio Robledo, advirtió que más de 40 pacientes diagnosticados con hemofilia están en una situación parecida a la de Kevin Arley Acosta Pico, el niño de 7 años fallecido en Bogotá porque no recibió a tiempo los medicamentos para su tratamiento.

La mamá del menor, Katherine Pico, reveló que desde diciembre había pedido los medicamentos para su hijo, pero Nueva EPS, que está intervenida por el Gobierno, no se los suministró.

Robledo aseguró que la situación actual del sistema de salud ha agravado en gran medida la atención de los pacientes con este tipo de enfermedades. En el caso de la Nueva EPS, serían al menos 40 pacientes los que no han recibido el medicamento necesario para su tratamiento.

El médico presidente de la Liga Colombiana de Hemofílicos indicó que los problemas en la dispensación de medicamentos se deben principalmente a la terminación de contratos con las IPS encargadas de suministrarlos.

“Más o menos de la Nueva EPS pueden ser unos 40 pacientes que no han recibido el medicamento desde diciembre. Tengo todavía 50 pacientes a los que les puede pasar lo mismo. Hay pacientes hospitalizados en UCI porque empezaron a +sangrar y no tenían medicamento”, alertó Robledo durante una entrevista con la emisora Blu Radio.

En ese sentido, Robledo aseguró que la muerte de Kevin Arley Acosta Pico expone las fallas administrativas de muchas de las EPS del país, reiterando la importancia de implementar medidas para proteger a la población más vulnerable.

Y es que el caso del menor de 7 años ha generado empatía con su familia, pero a la vez indignación por las recientes declaraciones tanto del presidente Gustavo Petro como del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tratando de desmarcar al Gobierno de su responsabilidad ante la muerte del menor.

De hecho, tanto el mandatario como el ministro achacaron la responsabilidad de su muerte a permitirle montar en bicicleta, actividad que hacía el niño cuando sufrió un golpe que se agravó por su diagnóstico de hemofilia.

En el último Consejo de Ministros, el jefe de la cartera de Salud aseguró que, según los reportes que recibió, Kevin Arley sufrió un “accidente craneoencefálico” tras la caída en bicicleta. Además, afirmó que a los niños con hemofilia se les deben restringir actividades que puedan implicar traumas severos.

“Es entendible que los niños que sufren de hemofilia tienen que estar restringidos en muchas de las actividades que puedan generarle un trauma violento y hemorrágico grave”, afirmó el funcionario.

La tesis del ministro la retomó el presidente, quien, restándole importancia a la responsabilidad que tenía la Nueva EPS de entregarle su tratamiento, señaló a la mamá como la culpable de la muerte de su hijo por permitirle jugar.

“¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia. Si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir... Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe, las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, expresó el presidente, revictimizando, de algún modo, a la familia del menor fallecido.

La respuesta indolente del presidente tuvo una rápida respuesta de la mamá de Kevin Arley, quien le dijo al mandatario que su hijo no murió por una actividad que realiza cualquier niño de su edad, sino por la falta de su medicamento.

“Kevin podía montar en bicicleta. El hecho de que el niño tuviera una caída en bicicleta no significa que por ese lado se vayan a excusar o que digan todos que yo soy la culpable. El niño murió por falta de un medicamento que no se le puso a tiempo, cuando debía ser, no por una caída”, respondió la madre en entrevista con Blu Radio.

¿Los niños con hemofilia como Kevin Arley Acosta pueden montar en bicicleta?

El doctor Agustín Contreras, médico hematooncólogo pediatra de la Fundación Cardioinfantil de Bogotá, explicó en diálogo con la emisora La FM, que menores diagnosticados con hemofilia como Kevin Arley sí pueden montar en bicicleta y practicar otros deportes.

De hecho, el especialista aseguró que esa actividad física “es una de las actividades que recomendamos”, siempre y cuando el paciente esté recibiendo sus medicamentos y cuente con medidas de protección como casco, rodilleras y protección para el codo.

El médico insistió en que los niños con hemofilia no tienen prohibido hacer actividad física. “No, los niños pueden hacer sus actividades con las medidas preventivas y el uso del medicamento”, concluyó.

Así las cosas, montar en bicicleta no puso en riesgo la vida del niño, lo que la puso en peligro fue la falta de su tratamiento, el cual no fue suministrado por una EPS intervenida por el Gobierno.

Temas recomendados

Presidencia
Ministerio de Salud
Salud
Crisis
niños
Gobierno Nacional
Nueva EPS
pacientes
Colombia
Bogotá
Gustavo Petro
Guillermo Alfonso Jaramillo
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida