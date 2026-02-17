x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Esta es la historia de Alex Dowsett, el ciclista profesional con hemofilia que desmiente la versión de Petro sobre esta enfermedad

El presidente Gustavo Petro expresó que “a niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta”, aludiendo a que una persona con esta condición no puede hacer este tipo de prácticas; sin embargo, este es el caso que tumbaría esa teoría.

  • El británico Alex Dowsett compitió en el World Tour durante 12 años a pesar de estar diagnosticado con hemofilia A, la misma enfermedad de Kevin Acosta. Foto: redes sociales
    El británico Alex Dowsett compitió en el World Tour durante 12 años a pesar de estar diagnosticado con hemofilia A, la misma enfermedad de Kevin Acosta. Foto: redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

La trágica muerte de Kevin Acosta, un niño de 7 años con hemofilia , ha desatado en Colombia un intenso debate sobre la responsabilidad del Estado y las familias en el manejo de enfermedades huérfanas.

Mientras que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sugirieron que el fallecimiento fue consecuencia de una falta de prevención familiar al permitirle al menor usar una bicicleta, casos como el del ciclista Alex Dowsett surgen como la prueba viviente de que, con el tratamiento adecuado, la hemofilia no tiene por qué ser una limitación para este tipo de actividades, incluso si se eligen para practicarlas como deporte de alto rendimiento.

Lea también: Indignación por respuesta de Petro y Jaramillo a muerte de niño por hemofilia: “Tuvo un accidente en bicicleta”

Alex Dowsett es un ciclista británico que fue diagnosticado con hemofilia A grave desde los 18 meses. Pese a esta condición, él no solo no dejó de montar bicicleta, sino que logró entrar al pelotón de los mejores ciclistas del mundo.

El británico compitió durante 12 años al más alto nivel, vistiendo los jerseys de equipos de élite como el Sky y el Movistar Team, donde fue compañero del colombiano Nairo Quintana.

Dentro del palmarés de Dowsett está la participación en el Tour de Francia 2015 y 2019. En este último completó las 21 etapas de la carrera ciclística más importante del mundo.

También, en su carrera, tuvo dos victorias de etapa en el Giro de Italia 2013 y 2020, seis títulos como Campeón Nacional de Contrarreloj en el Reino Unido y haber ostentado el Récord Mundial de la Hora de la UCI en 2015, una marca que ahora tiene el italiano Filippo Ganna.

En diferentes entrevistas, Dowsett ha manifestado que el ciclismo fue su salvavidas. Los españoles Pau Salvá y Fabio Blasco y el estadounidense Barry Haarde también han competido en el World Tour.

¿Qué dijo el presidente Gustavo Petro sobre la muerte de Kevin Acosta?

En el último Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aludieron a que el niño con hemofilia falleció por montar bicicleta.

“Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, pues tiene menos riesgos, es un tema de prevención. Pero hay que saber si el médico o el sistema de salud no enseña, pues las mamás no salen aprendidas, menos en niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, expresó el mandatario.

Ante esas palabras, la madre del menor declaró en Blu Radio que su hijo no había muerto por la caída de la bicicleta sino por una negligencia administrativa de la Nueva EPS.

“Hay mucha gente con hemofilia que participa en el Tour de Francia (...) Kevin podía montar en bicicleta. El hecho de que el niño tuviera una caída en bicicleta no significa que por ese lado se vayan a excusar o que digan todos que yo soy la culpable. El niño murió por falta de un medicamento que no se le puso a tiempo, cuando debía ser, no por una caída”, subrayó Katherine Pico, madre de Kevin Acosta Pico.

Siga leyendo: Madre de Kevin Acosta le responde a Petro: “El niño murió por falta de un medicamento, no por una caída”

Temas recomendados

Tour de Francia
Salud
Enfermedad
Movistar
Ciclistas
Colombia
Gustavo Petro
Guillermo Jaramillo
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida