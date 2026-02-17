Esta es la historia de Alex Dowsett, el ciclista profesional con hemofilia que desmiente la versión de Petro sobre esta enfermedad

La trágica muerte de Kevin Acosta, un niño de 7 años con hemofilia , ha desatado en Colombia un intenso debate sobre la responsabilidad del Estado y las familias en el manejo de enfermedades huérfanas.

Mientras que el presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sugirieron que el fallecimiento fue consecuencia de una falta de prevención familiar al permitirle al menor usar una bicicleta, casos como el del ciclista Alex Dowsett surgen como la prueba viviente de que, con el tratamiento adecuado, la hemofilia no tiene por qué ser una limitación para este tipo de actividades, incluso si se eligen para practicarlas como deporte de alto rendimiento.

Alex Dowsett es un ciclista británico que fue diagnosticado con hemofilia A grave desde los 18 meses. Pese a esta condición, él no solo no dejó de montar bicicleta, sino que logró entrar al pelotón de los mejores ciclistas del mundo.

El británico compitió durante 12 años al más alto nivel, vistiendo los jerseys de equipos de élite como el Sky y el Movistar Team, donde fue compañero del colombiano Nairo Quintana.

Dentro del palmarés de Dowsett está la participación en el Tour de Francia 2015 y 2019. En este último completó las 21 etapas de la carrera ciclística más importante del mundo.