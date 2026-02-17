¿Primera comunidad de therians en Antioquia? Convocatoria en Rionegro encendió el debate en redes

Una supuesta convocatoria que circula en redes sociales estaría promoviendo la creación de la primera comunidad “Therian” en Antioquia. El anuncio, que invita a un encuentro en el municipio de Rionegro, ha generado todo tipo de reacciones y avivó el debate; hay quienes se han ofrecido para conformar esta nueva comunidad y hay quienes tachan de “descabellada” tal situación. La imagen difundida invita a las personas a acercarse al evento y a sacar el animal que llevan dentro para ser parte de esta nueva comunidad con mensajes como estos: “Convocatoria para conformar Primera comunidad Therians de Colombia” o “¿Con qué animal te identificas?”. Además, promociona actividades asociadas a esta comunidad como el “1er Concurso de Salto Therian de Rionegro”, programado para el martes 17 a las 6:00 p. m., frente al Centro Comercial San Nicolás, en Rionegro. Le puede interesar: Los jóvenes therians: se creen animales, aúllan en plazas y acumulan denuncias por mordeduras

En el afiche se observan ilustraciones de jóvenes con máscaras de animales (como zorros y lobos) realizando saltos y movimientos en un entorno natural. La estética es colorida; muestra a los personajes practicando acrobacias al aire libre, en alusión a actividades conocidas como “quadrobics”, actividad en la que los participantes se desplazan utilizando brazos y piernas para simular el movimiento de animales.

¿Quiénes son los therians?

Los llamados Therians son personas que aseguran sentir una conexión profunda (emocional, espiritual o psicológica) con un animal no humano que consideran parte de su identidad. Aunque suelen usar máscaras, colas y accesorios inspirados en animales, sus integrantes sostienen que no se trata de un disfraz ni de un juego, sino de una forma de identidad. Entérese: Ataque a Morat en Buenos Aires: joven señalada como “therian” se lanzó sobre la banda El fenómeno ha ganado visibilidad en países como Argentina y se ha expandido principalmente a través de plataformas como TikTok, Instagram y X. En videos virales se observa a jóvenes (principalmente entre los 18 y 30 años) realizando saltos, carreras cortas y prácticas de “quadrobics” en parques y plazas públicas.

Therians: Reacciones en Medellín sobre esta comunidad

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre este particular fenómeno en su cuenta de X. “Así vamos...Dentro de poco seguramente alguien exigirá que sean reconocidos y respetados como “minorías”, mientras vulneran los derechos de las mayorías. Solo por el hecho de “auto percibirse” de esa manera”, escribió el mandatario.

Mientras algunos usuarios respaldaron su postura y cuestionaron este tipo de expresiones juveniles en espacios públicos, otros señalaron que se trata de manifestaciones de identidad que deben ser respetadas, siempre que no afecten la convivencia ni el orden público. Esto a raíz de supuestas denuncias de jóvenes therians que han atacado a ciudadanos en otros países, mordiéndolos y perturbando el orden. EL COLOMBIANO consultó con la Alcaldía de Rionegro, quienes confirmaron que también les llegó la convocatoria (incluso con audio de un Therian ladrando), pero que desconocen quién lo organiza y no hacen parte de tal evento. Por el momento, el afiche se ha vuelto viral rápidamente, pero se desconoce la veracidad del mismo y si en verdad es una convocatoria o simplemente una broma de mal gusto. La discusión ahora en Antioquia se centra en hasta dónde llega el límite de la libre expresión, pues esta nueva comunidad ha dejado en claro que llevan existiendo muchos años y que no se ocultarán más a pesar de la controversia.

